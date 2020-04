Tornada a la feina però no a la normalitat

Prop d’un milió de treballadors segons la Cambra de Comerç, 670.000 segons Pimec i mig milió segons la UGT ha tornat aquest dimarts presencialment a la feina. Ho han fet, però, lluny de recuperar la normalitat: aquest retorn ha estat marcat per les mesures de seguretat que han de prendre empreses i empleats per evitar un repunt del coronavirus.

Els sindicats han tornat a exigir que es garanteixin aquestes mesures. “En molts llocs no s’ha pogut produir l’activitat laboral perquè no es donaven les condicions per dur a terme la feina amb seguretat, i el que s’ha fet és negociar com es farà”, ha explicat el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros.

Tant la UGT com CCOO han reclamat a la Generalitat que coordini les forces de seguretat, Inspecció de Treball i la Seguretat Social per dur a terme tancaments d’empreses si es detecten casos d’incompliment de les mesures de seguretat. CCOO ha posat a disposició dels treballadors la seva pàgina web per recollir denúncies. “Ens hi estem jugant moltíssim i tots hem d’estar a l’altura de les circumstàncies”, ha alertat la secretària d’acció sindical a Catalunya, Cristina Torre.

Pel que fa a les patronals, Foment del Treball ha defensat que el retorn s’ha fet complint amb les recomanacions sanitàries i en un context de seguretat, mentre que Pimec s'ha limitat a qualificar la tornada de “progressiva”.

En canvi, la ministra d’Hisenda i portaveu del govern, María Jesús Montero, ha obviat totes les alertes sindicals i ha mantingut que la tornada ha sigut “gradual i ordenada”, amb total “normalitat” i sense incidents “destacables”.