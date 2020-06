Cap avenç entre els líders per activar els fons europeus contra el coronavirus

Que no s'esperés un acord no vol dir que no fos desitjable. Però efectivament, com estava previst els líders dels països de la Unió Europea no han avançat ni un centímetre en les negociacions que han de permetre activar els fons europeus per reconstruir l'economia europea, profundament colpejada per la pandèmia del coronavirus. Ni tan sols han aconseguit fixar-se una data límit per resoldre la situació. El consens és que el millor seria enllestir-ho a finals de juliol perquè els diners puguin arribar el 2021, però això tampoc està garantit. "No subestimem les dificultats, i en diferents temes veiem que cal continuar discutint", ha admès el president del Consell Europeu, Charles Michel, que ara haurà de començar a negociar amb cada líder i fixar una data per a una cimera presencial a mitjans de juliol.

És per això que la cimera d'aquest divendres ja era vista com un escalfament de cara als pròxims assalts d'una discussió intensa que ja podrà ser presencial. Però com han admès avui els líders de les institucions comunitàries, no hi ha unanimitat en gairebé cap dels punts claus: la mida del pla de recuperació (la proposta de la Comissió Europea és de 750.000 milions d'euros), l'equilibri entre crèdits i transferències, el criteri de repartiment dels diners, la necessitat de crear impostos europeus per augmentar els recursos i els xecs que corresponen a cada país d'acord amb el pressupost europeu fins al 2027, que, de fet, també es negocia perquè va absolutament lligat al pla de recuperació. En realitat, el pla de recuperació és una mena d'annex al pressupost, perquè es vehicularà a través del mateix Marc Financer Pluriannual i dels seus programes com ara el Fons de Cohesió.

Així doncs, els blocs es mantenen enrocats. D'una banda, al costat de la proposta de la Comissió Europea hi ha els països del sud, els més afectats per la pandèmia, que inicialment demanaven més ambició però que es conformen amb la proposta de Brussel·les vista la situació. Aquí hi ha, doncs, tant Itàlia com Espanya, però també Portugal, Grècia i Xipre, i altres països com Luxemburg. Al costat oposat hi ha els quatre autoanomenats frugals (els Països Baixos, Àustria, Suècia i Dinamarca), a qui no els agrada ni la mida del fons ni que hi hagi subsidis en comptes d'únicament crèdits, i que pressionen perquè tots aquests ajuts es vinculin a fortes condicions de reformes econòmiques estructurals.

Els dos grans, França i Alemanya estan en una posició intermèdia en què donen suport a la proposta de Brussel·les però també defensen la que van presentar de manera conjunta, sobretot Alemanya, que implicaria rebaixar el total del pla a 500.000 milions d'euros, però que serien únicament subsidis i no crèdits. En una altra posició hi ha els de l'est d'Europa, que pateixen per si perden el volum d'ajuts europeus, dels quals eren els grans beneficiats, tenint en compte que els països del sud han estat més afectats per la pandèmia. Tot això és el que ara Charles Michel ha de tenir en compte per començar a negociar i presentar una nova proposta de base que serveixi de ring de combat per a la propera cimera presencial.

El BCE exigeix una resposta ràpida perquè "el pitjor està per venir"

No són dues institucions que de manera natural vagin en la mateixa línia, però el discurs del president de l'Eurocambra, David Maria Sassoli, i el de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, als líders europeus han anat en la mateixa direcció: cal actuar amb ambició i celeritat. Lagarde, que pot estar tranquil·la d'haver fet la seva part, ha avisat els vint-i-set caps d'estat i de govern que "el pitjor està per venir" en el mercat laboral, preveient que la taxa d'atur a l'eurozona podria disparar-se fins al 10% més enllà del 2020, afectant sobretot els més joves. Lagarde els ha assegurat que la resposta econòmica fins ara s'ha reflectit de manera positiva als mercats, però ha advertit: "Un fracàs a l'hora de donar resultats ara podria provocar un canvi en aquest sentiment".

Sassoli també ha anat en aquesta direcció: "El temps és un luxe que no ens podem permetre. Hem d'actuar amb urgència i valentia, ja que la ciutadania, les empreses i les economies de la Unió Europea necessiten una resposta immediata", ha dit el president de l'Eurocambra. A més, també ha recordat que el consens a l'hemicicle europeu és molt ampli. Ahir els líders dels cinc principals grups (conservadors, socialistes, liberals, verds i esquerra unitària) van emetre un comunicat en què demanen una resposta encara més ambiciosa que la que han discutit aquest divendres els líders. A més, no feien cap referència a imposar condicions dures a canvi de concedir els fons i demanaven també la creació d'impostos europeus que permetin pagar els interessos del deute necessari per aconseguir els 750.000 milions d'euros.