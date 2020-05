Merkel i Macron proposen que la UE ajudi els països més colpejats pel virus amb 500.000 M€

Davant les dificultats de la Comissió Europea per presentar un pla de recuperació econòmica que satisfaci les exigències dels vint-i-set països de la Unió Europea, el front franco-alemany ha sortit al pas aquest dilluns amb una nova proposta. Es tracta d'un fons de recuperació de 500.000 milions d'euros, que s'obtindrien a través de l'emissió de deute per part de la Comissió Europea i que s'enviarien als països més afectats per la crisi del coronavirus com a transferències pressupostàries.

Els diners estarien disponibles per a un període de temps determinat i la clau és que es retornarien de manera conjunta per part de tots els estats europeus a llarg termini.

Així ho han explicat el president francès, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, en una roda de premsa conjunta en què han defensat la necessitat de desencallar la situació i també d'aprofitar per aconseguir que Europa surti "reforçada" d'aquesta crisi.

Per això, la proposta de l'eix París-Berlín està constituïda per quatre pilars que també preveuen una estratègia industrial per reforçar la sobirania econòmica europea, la transició verda i digital, i també una estratègia "sanitària" conjunta per a la Unió Europea.

Queden molts detalls tècnics per concretar sobre aquesta proposta, com han admès els dos líders europeus, detalls que deixen per a la Comissió Europea. Qüestions per resoldre són, per exemple, el termini de l'emissió de deute (que segons Merkel i Macron serà llarg), quins criteris s'establiran per repartir els diners i, sobretot, per retornar-los, i quant temps estaran disponibles aquests diners.

La proposta franco-alemanya lliga aquest fons al Pressupost Plurianual Europeu per al període 2021-2027, com també té previst fer la Comissió Europea. Una negociació complexa, que justament estava també encallada perquè un front de països liderat per Berlín es neguen a augmentar el pressupost europeu (que actualment és tot just l'equivalent a l'1% del PIB comunitari. Merkel, però, ja ha dit recentment que està disposada a augmentar la seva contribució, sense concretar més.

La proposta arriba en un moment en què l'executiu comunitari d'Ursula von der Leyen estava envoltat de crítiques per no ser capaç de presentar una proposta que aconseguís el consens. Justament, una de les claus era la necessitat que Berlín aixequés les seves línies vermelles. Ara Alemanya s'ha mogut perquè (tot i que ha acceptat que les ajudes no siguin en forma de crèdits sinó de transferències), la quantitat és molt més petita que els 2 bilions d'euros que reclama el Parlament Europeu.

La majoria d'institucions coincideixen que la necessitat de finançament de la recuperació supera els 1,5 bilions d'euros (com la mateixa Comissió Europea). Això sí, Brussel·les es planteja arribar a aquesta quantitat en una combinació de transferències i crèdits.

Von der Leyen ha respost ràpidament amb un esqüet i sec comunicat en què "dona la benvinguda a la proposta", assegurant que "posa èmfasi en la necessitat de treballar en una solució que també tingui en compte el pressupost europeu", i reivindica que "va en la direcció de la proposta en què treballa la Comissió i en la qual es tindran en consideració les opinions de tots els estats membres".