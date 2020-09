Consens entre governs, patronal i supervisors: mantenir els ajuts públics és “crucial” per a la recuperació

La pandèmia del covid-19 va propiciar el sorgiment d’un poc habitual consens entre governs, organismes i patronals perquè el sector públic sostingui el privat costi el que costi. Però mig any després, la factura d’aquest suport (per exemple, en forma d’ERTOs subvencionats) comença a ser molt alta i Espanya va tancar el primer semestre de l’any amb rècord històric de dèficit. La pregunta, per tant, és fins quan s’han de mantenir aquests ajuts. El consens per mantenir-los segueix existint, però la resposta ja no és binària, de sí o no.

En una trobada organitzada per Foment del Treball, la patronal catalana ha reclamat, per exemple, que els ERTOs es mantinguin i que segueixin protegint les empreses de tots els sectors, sense distincions. “No volem deixar cap sector a la cuneta”, ha dit el seu president, Josep Sánchez Llibre.

No ho veu igual el Banc d’Espanya, que també ha participat en la jornada. El seu governador, Pablo Hernández de Cos, ha defensat a ultrança els estímuls que ha aplicat el Banc Central Europeu des de l’inici de la pandèmia i, encara més, ha assegurat que “no és descartable que calgui afegir nous estímuls”. I per si quedava algun dubte, ha insistit: “La recuperació [de l’economia] depèn crucialment del manteniment dels estímuls. Els riscos que es retirin massa aviat superen àmpliament els riscos que té mantenir-los”.

Però De Cos parlava aquí del BCE. Després, quan ha entrat a valorar els ajuts del govern espanyol, ha modulat el discurs. També s’ha mostrat partidari de mantenir el suport públic a les empreses –tant si son ERTOs subvencionats com crèdits bancaris amb aval de l’ICO– però ha defensat que no s’han de mantenir de manera generalitzada per a tots els sectors i empreses. “Ara s’ha de ser més quirúrgic, i això fa que sigui més difícil”, ha explicat. “No totes les empreses i sectors s’han vist afectats per igual”, ha emfatitzat, i ha deixat clar que s’ha de començar a destriar.

A més, per al governador “s’han de facilitar els ajustos estructurals, alguns dels quals no són necessàriament negatius”. Traducció: algunes empreses tenen problemes estructurals i els seguiran tenint independentment de la conjuntura econòmica, i a aquestes no se les hauria de mantenir en respiració assistida.

I, perquè no faltés, De Cos ha tornat als clàssics i ha demanat “reformes estructurals”, una cançó que ja hem sentit molts cops abans i que gairebé sempre ha estat ignorada. Però amb un matís: “Ara aquestes reformes ja no són necessàries, sinó urgents”, ha proclamat.

El debat amb el govern central

Una altra ponent, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha sentit la petició de Sánchez Llibre perquè els ERTO s’allarguin per a tothom, però no ha volgut respondre amb gaire concreció. “Vinc a donar tranquil·litat”, ha dit Díaz, després de recordar que, gràcies als ERTO, “per primera vegada” l’ocupació ha caigut molt menys que el PIB.

Cal recordar que la modalitat dels ERTO subsidiats es va començar a aplicar amb l’estat d’alarma i que després es va prorrogar però que s’acaben el 30 de setembre si no hi ha un nou allargament. Avui el senyal més concret que ha donat Díaz ha sigut que “es mantindran les eines”, i a això s’ha aferrat Sánchez Llibre per tenir l’esperança que li faci cas amb la seva petició. “Ha donat tranquil·litat i això és molt important”, ha dit el líder patronal.

L’últim participant, el nou conseller d’Empresa, Ramon Tremosa, ha celebrat la “rapidesa i la contundència” de la resposta europea a la crisi. Una reacció, per cert, que es podria allargar si calgués, segons ha promès el vicepresident del BCE, Luis de Guindos.