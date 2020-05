Els bancs anticiparan el pagament de l'atur sense haver d'esperar a l'inici de mes

Les persones afectades per la crisi del coronavirus podran cobrar abans les prestacions per desocupació que gestiona el Servei Públic d'Ocupació Estatal ( SEPE ) gràcies a un conveni que han signat les associacions bancàries AEB , CECA i UNACC i el ministeri de Treball. D'aquesta manera, i sempre que l'entitat financera s'adhereixi de manera voluntària a la iniciativa, no s'hauran d'esperar que arribi el dia 10 del mes següent per cobrar, tal com passava fins ara.

El procediment per accedir a aquesta prestació no canvia. Primer l'ha de reconèixer el SEPE, i serà aquest organisme el que comunicarà al banc que a partir d'aquell moment ja pot oferir el pagament directament als beneficiaris, cosa que pot passar en qualsevol moment del mes, perquè els afectats disposin dels diners amb antelació i puguin fer front a les seves despeses.

La mesura hauria de servir per descongestionar l'embús del pagament de prestacions que té el SEPE i que està provocant que milers d'afectats per expedients de regulació d'ocupació o expedients de regulació temporal d'ocupació encara no hagin cobrat cap prestació tot i estar inclosos des de fa setmanes en un expedient.



Aquest pagament anticipat tindrà una durada inicial de tres mesos, prorrogable pel mateix període. El tipus d'interès aplicable a l'operació serà del 0% i no hi haurà cap mena de comissió ni s'exigirà tampoc cap garantia per al seu cobrament.

És el segon acord similar que firmen bancs i l'Estat. El primer preveia que les entitats bancàries avancessin el pagament de les prestacions al dia 2 o 3 en lloc del 10 que és quan el SEPE acostuma a fer l'ingrés als afectats.

Nou xoc entre governs

Tot i aquest anunci, el xoc entre Generalitat i Estat per l'embús del pagament d'aquestes prestacions continua. En aquest sentit, aquest dijous el departament de Treball ha anunciat que presentarà una reclamació davant el ministeri de Treball per "exigir responsabilitats" pel "caos important" en la tramitació de les prestacions. En una entrevista a RAC1, el secretari general de la conselleria, Josep Ginesta, ha explicat que el departament ha habilitat un correu des d'on canalitzaran les queixes i, a partir d'això, farà una "reclamació col·lectiva" al ministeri.

Ginesta ha qualificat de "frustrant" la falta de "celeritat" del SEPE i ha lamentat la situació "extraordinàriament dura" que estan patint moltes persones. A més, el secretari general ha demanat allargar els ERTO i les mesures per al sector turístic més enllà de l'estat d'alarma. "Hem de reclamar al govern estatal un desconfinament compassat amb la capacitat de les empreses de generar activitats en les condicions d'abans", ha afegit.

Una petició que també ha fet pocs minuts després amb una trobada telemàtica amb la patronal Pimec el conseller de Treball, Chakir el Homrani. El conseller ha avisat que si un cop aixecat l'estat d'alarma s'acaben les mesures excepcionals adoptades per incentivar la presentació d'expedients de força major, com ara l'exoneració de les quotes a la Seguretat Social o facilitats per cobrar l'atur, els ERTO es convertiran en expedients de regulació d'ocupació (ERO), és a dir, en acomiadaments col·lectius. Hi ha d'haver "una pista d'aterratge" en la tornada a la nova normalitat, ha dit.

735 milions en prestacions

El SEPE ha destinat gairebé 735 milions d'euros a pagar les prestacions per a 797.183 persones a Catalunya aquest mes d'abril, segons ha assegurat també aquest dijous la delegació del govern espanyol a Catalunya en un comunicat. En aquest pagament s'inclourà l'atur dels afectats per un ERTO, que, a 30 d'abril, eren 678.684, segons les dades d'afiliació a la Seguretat Social. La xifra de prestacions reconegudes només aquest mes de treballadors catalans, afectats en un ERTO o no, és de 570.105.

D'altra banda, la delegació del govern espanyol també ha assegurat que 179.224 autònoms catalans han rebut la prestació extraordinària per cessament d'activitat o caiguda dràstica d'ingressos habilitada per la Moncloa per protegir els treballadors per compte propi.