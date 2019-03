El cost laboral de les empreses es dispara un 0,9% el 2018

El cost laboral mitjà per treballador i mes –que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials– va pujar a 2.692,5 euros en el quart trimestre del 2018, fet que suposa un repunt d'un 0,9% respecte al mateix període del 2017. És la segona pujada més alta des del 2015, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb aquest augment interanual, el cost laboral encadena sis trimestres consecutius en positiu. La de l'últim trimestre del 2018 ha estat la segona pujada més forta des de finals del 2015, només superada per l'experimentada en el tercer trimestre del 2018, quan el cost laboral es va disparar un 1,9% i va registrar l'alça interanual més important en cinc anys.

El cost laboral està format pel cost salarial i els altres costos. En el quart trimestre del 2018 el cost salarial (que comprèn totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècies) va pujar un 0,9% respecte al quart trimestre del 2017, i es va situar en 2.039 euros per treballador i mes. Els altres costos (costos no salarials) van arribar el quart trimestre de l'any passat als 653,5 euros, amb una pujada interanual d'un 0,7%.