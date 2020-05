La venda de cotxes es desploma el 98% a l'abril per la pandèmia

Les matriculacions de turismes i totterrenys a Catalunya s'han desplomat un 97% a l'abril, la caiguda històrica més gran en un mes, i a Espanya el descens ha sigut del 96%, segons les dades publicades aquest dilluns per les patronals del sector.

A Catalunya el mes d'abril s'han matriculat només 335 turismes, una xifra que és un 97,7% inferior al mateix mes de l'any anterior, i que suposa només una quota del 8% del total de l'Estat. I entre els mesos de gener i l'abril s'han matriculat 30.788 turismes, un 47,3% menys que el mateix període de l'any passat.

A Espanya a l'abril s'han matriculat 4.163 turismes, que són els que aproximadament es matriculaven en un dia abans de la pandèmia, un 96,5% menys que el mateix període de l'any passat, mentre que en l'acumulat de l'any s'han assolit 222.866 matriculacions, gairebé un 50% menys que el mateix període de l'any anterior. La caiguda de les matriculacions es produeix en tots els canals de venda, tot i que és més gran en el cas dels particulars (-98,2%), mentre que en les compres per a empreses (que inclou el rènting) el descens és del 97,3% i les vendes a empreses de lloguer de cotxes baixen un 93,8%.

A escala estatal, és el descens més gran de la venda de cotxes dels últims vint anys. Però, a més, les patronals del sector creuen que l'any 2020 representarà en conjunt el pitjor registre des del 2012, aleshores en plena crisi del deute.

La patronal dels concessionaris Faconauto calcula que les vendes de cotxes el 2020 quedaran al voltant de les 700.000 unitats, amb un descens respecte a l'any passat d'entre el 40% i el 45%. Per això tant aquesta patronal com la de fabricants, Anfac, reclama al govern espanyol un pla d'estímul de la demanda, així com mesures que permetin reactivar el mercat i preservar la indústria, com que es puguin mantenir els expedients de regulació temporal d'ocupació per causa de força major.

Reunió amb les ministres

Els representants de la patronals Anfac (fabricants), Faconauto (concessionaris), Ganvam (venedors) i Sernauto (components) tenen previst reunir-se dimecres amb les ministres d'Indústria, Reyes Maroto, i de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per demanar un pla de xoc per recuperar el sector després de la pandèmia.

Els venedors esperen recuperar una mica les vendes al maig, perquè des d'aquest dilluns poden obrir amb cita prèvia els establiments de menys de 400 metres quadrats i es preveu que a partir de l'11 de maig puguin obrir tots, però no esperen una recuperació dels lliuraments de vehicles d'una manera normalitzada fins després de l'estiu i amb volums inferiors als del 2019, que ja va ser un any de caiguda de vendes.

Tampoc el mercat de les motos va funcionar a l'abril. Segons la patronal del sector, Anesdor, es van matricular 1.132 vehicles entre motos, ciclomotors, tricicles i quadricicles, un 93,3% inferior al mateix mes de l'any anterior.

Les caigudes han sigut inferiors en altres segments de l'automoció, tot i que també importants. S'han matriculat 99 cotxes elèctrics, un 87,5% menys; les vendes de vehicles comercials han caigut un 81%, els industrials un 49,9% i els autocars, autobusos i microbusos un 81,9%.