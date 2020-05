Toc d'atenció de l'Eurocambra a la Comissió: prou d'inflar xifres per fer promeses econòmiques

L'Eurocambra "avisa la Comissió Europea contra l'ús d'enginyeria comptable i multiplicadors dubtosos per anunciar xifres amibicioses". És una de les frases més contundents de la resolució pactada amb un consens poques vegades vist (per cinc dels set grans grups polítics de l'Eurocambra) per exigir a l'executiu de la Unió Europea un pla de recuperació ràpid, clar i ambiciós per respondre a la crisi del coronavirus. Fins ara, Brussel·les ha fet promeses per "mobilitzar" bilions d'euros que no s'acaben de concretar, sense comptar amb la participació del Parlament Europeu i topant amb la resistència dels governs.

Per això, cinc dels principals grups polítics del Parlament Europeu –Partit Popular, Socialdemòcrates, els liberals de Renovar Europa, els Verds/ALE i els Conservadors i Reformistes (ECR)– han pactat una resolució contundent en què demanen un paquet de recuperació "massiu" de fins a dos bilions d'euros i que es reparteixin majoritàriament en transferències. El text avisa que "titular xifres d'inversió per ser mobilitzades no constitueix i no pot ser presentat com la mida real d'un fons de recuperació i transformació". Quan les institucions parlen de "mobilitzar" no queda mai clar com s'aconsegueixen les sumes, perquè fan referència als diners potencialment acumulables a través de tota mena d'instruments com crèdits, garanties, avals, inversions...

Una Europa lenta i plena de dubtes

El text s'aprovarà previsiblement divendres. Actualment, la Comissió té encallada la proposta d'un fons d'1,5 bilions (segons les últimes xifres que han anunciat diversos comissaris) que s'havia de presentar ara fa una setmana. La mida del fons, la seva vinculació al pressupost multinanual de la UE (2021-2027) i si concedirà crèdits o transferències dificulten que la proposta vegi la llum per reticències dins la Comissió i per por del veto dels governs.

Davant aquesta situació, l'Eurocambra vol desbloquejar la discussió però també reivindicar el paper de la institució, perquè les negociacions sobre la resposta al coronavirus estan sent a porta tancada dins la Comissió i el Consell Europeu. Però si la proposta de Brussel·les d'ampliar el pressupost comunitari per emetre bons europeus i finançar el fons ja sembla voler la lluna en un cove, la de l'Eurocambra és igual de difícil d'assolir.

L'Eurocambra vol superar la discussió del pressupost proposant finançar el fons amb "recursos propis", és a dir, tributs europeus com l'impost digital, l'impost a les transaccions financeres o al plàstic i una base homogènia de l'impost de societat. Tot plegat són iniciatives que mai s'han aconseguit aprovar per l'oposició dels governs i que, segons la proposta de l'Eurocambra, haurien de rebre el vistiplau ràpidament per poder enllestir el fons de recuperació contra el coronavirus.