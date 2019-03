Decret del lloguer: tot el que has de saber sobre els nous contractes

Noves regles del joc per als contractes de lloguer. Aquest dimecres ha entrat en vigor el decret del govern espanyol aprovat divendres al consell de ministres després de l'acord amb Units Podem i que afectarà tots els contractes que se signin a partir d'ara.

La nova regulació per al lloguer a l'Estat no inclou alguns aspectes que havia demanat el partit lila, com ara el control dels preus, però de totes maneres la formació de Pablo Iglesias ja ha dit que hi donarà suport en el tràmit final: l'aprovació al Congrés de Diputats.

Aquests són els canvis que introdueix el decret:

Quina serà la durada dels contractes?

Una de les principals mesures que inclou el nou decret llei de l'executiu de Sánchez és que a partir d'ara la durada dels contractes es podrà allargar dels tres anys actuals fins a cinc. En el cas que el propietari sigui una persona física, hi pot haver una pròrroga de dos anys més i la durada pot arribar fins als set anys. Si cap de les dues parts no diu res, s'allargarà de manera automàtica tres anys més.

Amb quina antelació haurà d'avisar el propietari abans de rescindir el contracte?

A partir d'ara, en cas que el propietari vulgui rescindir el contracte de lloguer haurà d'avisar amb almenys quatre mesos d'antelació els seus inquilins. Per la seva banda, el llogater haurà de comunicar al propietari que vol abandonar el pis dos mesos abans.

Quins contractes afecta?

El decret no té caràcter retroactiu, és a dir, només té efectes sobre els contractes que se signin a partir de la seva publicació al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE). Tot i així, si totes dues parts ho accepten els contractes vigents també s'hi podran adaptar.

Em poden apujar el lloguer mentre duri el contracte?

Entre la signatura del contracte i la data de finalització el propietari només podrà aplicar al preu del lloguer l'increment de l'IPC, de manera que no es puguin produir pujades abusives. L'augment serà interanual, però no és obligatori sinó que es planteja com un sostre.

I quan s'acabi?

Una de les mesures que demanava Units Podem és que hi hagi algun mecanisme per controlar els preus del lloguer. Sovint els inquilins es troben que quan s'acaba el contracte el propietari aplica un increment considerable al preu del lloguer. Malgrat les negociacions entre els partits, el decret no preveu que això pugui canviar.

Hi ha alguna mesura per limitar els preus?

A la pràctica, no. L'únic que el decret inclou sobre aquesta qüestió és la creació d'un índex de referència, una iniciativa que Catalunya ja va posar en marxa i que suposa el primer pas per regular els preus en un futur. L'índex haurà d'estar disponible d'aquí vuit mesos i oferirà informació del preu mitjà de cada poble, barri o ciutat.

Quantes mensualitats em poden demanar de fiança?

Aquesta és una altra de les limitacions que inclou el nou decret de l'executiu de Pedro Sánchez. A banda del pagament del mes en curs, el propietari només podrà exigir dues mensualitats més com a fiança en el moment que l'inquilí entra a l'habitatge. També prohibeix que el propietari demani un aval al llogater perquè demostri tenir recursos suficients, una pràctica considerada abusiva.

Com afecta els desnonaments?

El decret promet protegir les persones en situació de vulnerabilitat que es veuen en risc de ser desnonades. D'aquesta manera, allarga fins a tres mesos l'endarreriment dels desnonaments en els casos en què el propietari de l'habitatge sigui una empresa. D'altra banda, posa fi als desnonaments oberts, és a dir, aquells en què la policia es presenta per desallotjar els llogaters sense fixar dia i hora.

Què hi diu la Generalitat?