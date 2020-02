Hisenda flexibilitza el dèficit de les comunitats autònomes per al 2020 i el fixa en un 0,2%

El nou govern espanyol donarà aire a les comunitats autònomes. Hisenda fixarà un dèficit per al 2020 del 0,2% del PIB, una dècima més del que en un principi es preveia i dues dècimes més del que havia fixat en el seu moment el govern del PP. L'executiu de coalició flexibilitza l'objectiu de dèficit públic, tot i que no tant com pretenien els governs autonòmics.

La secretària d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, ha assegurat que un 0,2% suposa una "millora" respecte al 0,0%, però ha denunciat que "incompleix" la llei d'estabilitat pressupostària, que fixa un 0,3% per a les comunitats autònomes. "Per tant, és l'Estat que es queda més marge de dèficit i aplica més restriccions a les comunitats autònomes", ha destacat Mas.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha comunicat els nous objectius de dèficit aquest divendres a la tarda als consellers del ram de les autonomies durant el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), que ha començat a les 16.30 h. Feia un any i mig que el govern de l'Estat no convocada el CPFF. Segons han confirmat fonts d'Hisenda, els objectius per al 2021 i el 2022 seran del 0,1% i del 0,0%, respectivament.

Liquidació de l'IVA pendent

Un dels punts més polèmics que s'han de tractar a la reunió és la liquidació de l'IVA del 2017, que l'Estat encara deu a les comunitats autònomes, tot i que no apareix a l'ordre del dia. Segons fonts d'Hisenda, Montero ha intentat tranquil·litzar els governs autonòmics assegurant que el govern espanyol no tindrà en compte en el dèficit del 2019 la part que sigui "imputable" a l'IVA que no han cobrat. És a dir, que es descomptarà del dèficit l'import corresponent a l'IVA a l'hora d'avaluar si una comunitat ha complert el dèficit del 2019.

La titular d'Hisenda també ha anunciat als consellers autonòmics que per finançar el dèficit imputable als diners no cobrats de l'IVA i per evitar perjudicar els proveïdors, l'executiu de Pedro Sánchez posarà a disposició de les comunitats autònomes un fons de liquiditat autonòmica (FLA) extra amb un tipus d'interès del 0%.