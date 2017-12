El dèficit fiscal va marcar un rècord històric de 16.570 milions d'euros el 2014

El dèficit fiscal de Catalunya va assolir màxims històrics l'any 2014, l'últim exercici analitzat per la Generalitat. Un estudi publicat avui pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda mostra com aquell any la diferència entre les aportacions de Catalunya a l'Estat i les inversions i despeses finalment destinades al Principat va ser negativa en 16.570 milions d'euros, el 8,4% del PIB. Aquest és el càlcul efectuat amb el criteri del flux monetari, que calcula com a despeses en una comunitat només les que es fan en el seu territori.

Una segona metodologia de càlcul, que té en compte com a despeses en una comunitat també les despeses de les que es beneficiarien els seus ciutadans tot i que no es fan en la seva comunitat --denominada flux de benefici- redueix aquest saldo negatiu a 11.590 milions, l'equivalent al 5,9% del PIB català. També en aquest cas el dèficit fiscal va assolir xifres rècord.

Les dades elaborades per la Generalitat són molt superiors als càlculs elaborats pel Ministeri d'Hisenda el passar mes de setembre, quan va assegurar que el 2014 es va produir un dèficit de 9.892 milions d'euros.