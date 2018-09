La despesa dels turistes estrangers a Catalunya creix un 3,2% el juliol

La despesa dels turistes estrangers a Catalunya segueix creixent i ja acumula set mesos consecutius a l'alça. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), els visitants van gastar-se un total de 2.895 milions d'euros aquest juliol, un 3,2% més respecte al mateix període de l'any anterior.

Malgrat que la despesa segueix creixent, el ritme a què ho fa és inferior al de l'any passat. El juliol anterior, la taxa de variació interanual era del 18,3%. Tot i la desacceleració d'aquesta partida, Catalunya és una de les poques zones d'Espanya on l'evolució és positiva. A l'estat espanyol, els visitants estrangers s'han gastat un 0,9% menys al juliol. Cal destacar el comportament de comunitats com les Illes Balears (-2,1%) o el País Valencià (-3,4%).

Segons les dades de l'INE, la despesa mitjana diària per persona també augmenta a Catalunya, concretament un 11,7%. Al Principat, cada turista es gasta, de mitjana, 178 euros diaris, la majoria dels quals corresponen al transport internacional i a l'allotjament. Catalunya és la segona comunitat de l'estat espanyol on més gasten els turistes, només per darrere de Madrid (241 euros diaris).

Per països, els turistes que més aporten a l'economia catalana són els estatunidencs i els francesos, amb una despesa total de 363 i 360 milions d'euros (junts representen el 25% de les despeses totals). En tercera posició se situen els britànics, amb una despesa de 234 milions d'euros al juliol.