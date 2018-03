La despesa turística al gener a Catalunya creix més que al conjunt espanyol

El turisme internacional va deixar al gener un total de 912 milions d'euros a Catalunya, un 11,1% més que un any abans. Aquesta xifra està molt per sobre de l'increment mitjà al conjunt d'Espanya, on l'arribada de visitants estrangers va deixar 4.501 milions, un 5,6% més. Canàries en va ser la comunitat autònoma més beneficiada, ja que va recaptar 1.448 milions d'euros el primer mes de l'any, segons l'enquesta mensual de despesa turística de l’INE.

La despesa mitjana per turista es va situar en els 1.056 milions d’euros, un 9% més. Això suposa que cada visitant estranger que trepitja territori català es deixa cada dia 176 euros, amb una estada mitjana de sis dies.

D’altra banda, l’enquesta de Frontur confirma que al gener es va trencar la tendència negativa de l’últim trimestre, en el qual s'havia registrat una caiguda de turistes a Catalunya. Aquell mes van créixer un 2%, fins a situar-se en les 862.872 persones.