La diferència del lloguer entre el carrer més car i el més barat d'Espanya és de quasi 3.500 €

La diferència entre el carrer més car i el més barat per llogar un pis a Espanya ronda els 3.410 euros mensuals, segons l'últim informe del lloguer de l'habitatge sobre els preus màxims i mínims de les principals ciutats espanyoles elaborat per Tecnitasa.

Aquesta quantitat seria la que diferencia un pis d'uns 100 metres quadrats ubicat al passeig de Gràcia de Barcelona, considerat el carrer més car, amb un de les mateixes característiques al barri Carrús, a Elx.

A més de Barcelona, les ciutats amb els preus més cars són Madrid, Marbella, Sant Sebastià, Las Palmas de Gran Canària, Cadis, Màlaga, Bilbao, Santander i València. Els preus més assequibles es troben, a més d'Elx, a Alacant, Castelló de la Plana, Almeria, Huelva, Torrent, Màlaga, Múrcia, Ponferrada i Lleó.

En l'últim any, el metre quadrat més car per llogar a Espanya s'ha registrat al passeig de Gràcia, segons l'estudi, on s'ha registrat un valor de 36 euros per metre quadrat al mes. Així, arrendar durant un mes un habitatge de 150 metres quadrats en aquesta zona costa uns 5.400 euros de mitjana.

A l'altre extrem, entre les ciutats amb el preu mitjà per metre quadrat més econòmic hi ha Elx (1,9 euros per metre quadrat) i Alacant (2 euros per metre quadrat). L'informe de Tecnitasa també revela que la major evolució en les rendes mínimes s'ha experimentat a Guadalajara, on en l'actualitat el preu mitjà per metre quadrat es paga a 7 euros, mentre que l'any passat rondava els 4,7 euros, una diferència de gairebé el 49%.

A la banda contrària, la zona de Santa Teresina, a Orense, destaca com la zona en la qual s'ha registrat una caiguda més gran de preus en el que va d'any (16,7%). En l'actualitat, el metre quadrat costa 3 euros, mentre que fa un any costava 3,6 euros.