Les discrepàncies per blindar les pensions amb l'IPC posen en perill el Pacte de Toledo

El Pacte de Toledo, una de les comissions més antigues del Congrés de Diputats, perilla. La reunió que hi havia convocada per aquest dimecres entre els partits s'ha anul·lat per les discrepàncies entre formacions. La setmana passada la trobada ja va acabar amb tensió perquè Podem i ERC pressionen el PSOE perquè les recomanacions del Pacte garanteixin que l'IPC serà un mínim garantit per mantenir el poder adquisitiu. El PSOE, en canvi, ha canviat la posició que mantenia abans de governar i ara opta perquè l'IPC sigui "estructural" però no mínim, amb l'objectiu de recollir el consens de la resta de partits, cosa que està en l'esperit fundacional del Pacte de Toledo.

"La voluntat és tornar-nos a trobar, però és cert que el Pacte en sí està en perill, perquè hi ha partits que no entenen què és el Pacte de Toledo", explica el diputat del PDECat i portaveu del grup en aquesta comissió, Carles Campuzano. Mentrestant, centenars de pensionistes tornaven a rodejar el Congrés de Diputats aquest dimecres precisament per pressionar que es garanteixi el poder adquisitiu a través de l'IPC.

Però hi ha dos blocs diferenciats i clarament enfrontats. Mentre el diputat de Ciutadans, Sergio del Campo, ha sortit visiblement enfadat del Congrés per la desconvocatòria a última hora de la reunió del Pacte de Toledo, la diputada del PSOE, Mercè Perea, assegura que si s'ha desconvocat és perquè s'han presentat redaccions alternatives al punt de conflicte, el que ha de deixar per escrit com s'ha de garantir el poder adquisitiu dels pensionistes. Assegura que s'hi continua treballant i que els diputats es tornaran a reunir però que, mentrestant, es treballa de manera paral·lela amb propostes que els diferents partits es van intercanviant per arribar a un acord.

Alhora, però, Podem assegura que s'havien acostat posicions amb els socialistes abans de la trobada i que fins i tot el PNB, també membre d'aquesta comissió, s'havia mostrat partidari de deixar l'IPC com un requisit mínim per garantir el poder adquisitiu de les pensions. Per la seva banda, el diputat d'ERC, Jordi Salvador, no descarta que el si de la comissió estigui en risc, però creu que és possible arribar a acords si el PSOE es compromet a blindar les pensions amb l'IPC.

Quin és el punt de conflicte? El Pacte de Toledo ha d'estudiar 21 recomanacions sobre les bases del sistema de pensions que després s'han de portar al Congrés per ser votades i que es converteixen en el marc legislatiu base sobre el qual després ha d'executar les seves polítiques cada govern. Històricament, aquests punts s'han redactat d'una manera prou oberta perquè tots els grups s'hi sentin còmodes. Però el punt dos d'aquestes 21 recomanacions, que parla de "garantir i millorar" el poder adquisitiu dels pensionistes. Per a Podem i ERC, la recomanació ha de portar per escrit que l'IPC és la garantia mínima. En canvi, la resta de partits estan oberts a redactar que "l'IPC sigui estructural", però no mínim, i que es tinguin en compte altres factors, com ara el creixement econòmic i la posició dels agents socials.

De fet, alguns partits retreuen precisament que s'està trencant aquest esperit d'acord dins el Pacte de Toledo quan s'estableixen faccions que busquen majories internes en comptes de buscar consens.