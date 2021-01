L'onada de fred dispara el preu de la llum: el preu arribarà demà al seu màxim històric

L'onada de fred que es viu a tota la península Ibèrica té com a conseqüència directa un important increment del preu de l'electricitat. En el mercat majorista els preus dupliquen aquest dijous els dels últims dies i se superen els 100 euros el megawatt hora (MWh). I el mercat ja ha marcat els preus per demà: una mitjana de 94,99 euros el MWh, el preu més alt de la història del mercat espanyol, i un màxim de 114,89 euros el MWh a les vuit del vespre, que no és el pic més car de tots els temps, però sí el preu més elevat en una franja horària de l'última dècada.

Així, el preu de mitjana en el mercat majorista se situa aquest dijous en 88,93 euros el MWh, una xifra que duplica la mitjana dels primers dies de l'any. Però aquest és el preu de mitjana, perquè segons l'operador del mercat (Omie), el preu superarà els 100 euros el MWh pràcticament durant la meitat de les franges horàries, i s'arribarà a un pic de quasi 109 euros entre les vuit i les nou del vespre.

Això és produeix perquè el fred comporta un augment de la demanda i han d'entrar en funcionament més centrals de cicle combinat de gas, que produeixen més car que les renovables o la nuclear. Segons fonts del mercat del gas, Mibgas, el preu d'aquesta energia era aquest dijous de 38,9 euros el MWh, un 22,4% superior al preu que va marcar dimecres.

Les dades corresponen al mercat majorista d'electricitat. Però l'increment del preu en el mercat majorista també repercuteix en el rebut de les llars. El preu de la llum per a les llars s'ha disparat un 27% els primers dies de l'any i ha arribat a 16,81 cèntims el quilowatt hora (kWh) en la tarifa regulada de la llum (PVPC), quan el mateix període de l'any passat costava 13,24 cèntims, segons les dades de l'organització de consumidors Facua.

Amb aquests preus, el rebut d'un usuari mitjà se situaria al voltant de 89 euros, un 19% superior al mateix període de l'any passat, segons Facua, que té com a perfil de consumidor mitjà la llar que té un consum de 366 kWh al mes, amb una potència contractada de 4,4 kW. Segons Facua, la factura de la llum no supera els 80 euros per al consumidor mitjà des del desembre del 2018.

El preu de la llum ja va començar a pujar el mes de desembre del 2020, quan el rebut es va encarir de mitjana un 7,2%, després de 19 mesos seguits de descensos, que es van fer més pronunciats a l'inici de la pandèmia pel consum més baix.

Pujada del gas

L'encariment de l'electricitat coincideix amb l'augment del preu del gas per a ús domèstic des de l'1 de gener. La tarifa regulada del gas (TUR) va pujar entre un 6,2% i un 6,6% a l'inici de l'any respecte del trimestre anterior, en funció del consum contractat, bàsicament per l'encariment de la primera matèria.