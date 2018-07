Un document intern de Vueling: “La situació és inacceptable”

“És normal que estiguem frustrats i fins i tot que tornin a aparèixer fantasmes del passat”. El president i conseller delegat de Vueling, Javier Sánchez-Prieto, s’adreçava amb aquestes paraules als seus treballadors en un comunicat intern a principis del mes de juny. La circular, a la qual ha tingut accés l’ARA -aquest diari no va poder contactar ahir amb fonts oficials de la companyia per obtenir la seva versió-, evidenciava ja fa un mes i mig les greus tensions a què ha de fer front l’aerolínia catalana aquest estiu i constata la preocupació de la direcció per una operativa excessivament estressada, com s’ha demostrat aquesta setmana. Només divendres hi va haver 30.000 passatgers afectats pels retards i cancel·lacions de Vueling al Prat. El document, enviat a la plantilla després d’acumular incidències durant setmanes, ja presagiava el que podia passar després.

A la carta Sanchez-Prieto sosté que malgrat les “circumstàncies” actuals, Vueling continua tenint una puntualitat per sobre de la mitjana de l’aeroport del Prat, malgrat ser, diu, “els més afectats” per mida i per “les continues incidències”. “És evident que la situació és inacceptable per a tots nosaltres i per als nostres clients”, admet Sánchez-Prieto, que explica que “tot i que no és cap consol” la situació dels seus competidors “és similar”.

El conseller delegat també aprofita aquesta comunicació amb els seus treballadors per donar-los les gràcies per l’esforç que fan. “Només puc tenir paraules d’agraïment i reconeixement a la vostra feina diària davant d’aquestes circumstàncies extraordinàries”, reconeix Sánchez-Prieto a la plantilla.

El directiu fa referència a la situació que l’aerolínia viu des de finals d’abril i fa un repàs exhaustiu del moment: “La situació del trànsit aeri en l’àmbit europeu, en general, registra els pitjors nivells de la història”, assegura. També afegeix que les vagues de controladors, en particular les de França durant els últims mesos, van ser un element “anòmal” que va distorsionar el funcionament normal del sector, amb més de 22 dies de vagues entre gener i juny; va ser “el triple que l’any anterior”, justifica Sánchez-Prieto. El màxim responsable de l’aerolínia admet que “davant d’aquestes circumstàncies, les operacions de Vueling s’han vist severament afectades durant les últimes vuit setmanes, amb els consegüents trastorns per a tots” els que formen part de la companyia.

Amb tot, Sánchez-Prieto explica que durant el maig la companyia va haver de “cancel·lar un total de 454 vols”, fet que va afectar 55.000 passatgers aquell mes.

“A l’equip directiu estem prenent totes les mesures necessàries per protegir la reputació de la companyia, el benestar dels nostres treballadors i els drets dels nostres clients de la manera més ràpida i expeditiva possible en aquest entorn”, subratlla Sánchez-Prieto.

Més equips de guàrdia

Fonts internes de la companyia corroboren a l’ARA que la direcció ha pres algunes mesures extraordinàries aquest any, com ara tenir equips complets de cabina de guàrdia per si cal activar avions i tripulacions extra. Però aquestes mateixes fonts apunten que, per fer front a totes les incidències, encara falten massa aeronaus en comparació del volum de vols programats i les tensions que amenacen el sector.

Oficialment, els portaveus de la companyia asseguren que la majoria de retards i cancel·lacions tenen a veure amb “la congestió de l’espai aeri”. El cert és que el fort creixement de les aerolínies durant els últims anys ha obligat els organismes reguladors a intervenir més sovint en el control del trànsit aeri.

Les dades de la matriu de Vueling, IAG, confirmen aquest augment. Només durant el mes de juny Vueling va augmentar un 9% el nombre de places disponibles, per la qual cosa va passar de 3.300 l’any passat a més de 3.600 el juny d’aquest any. Ibèria, que també pertany al grup IAG, va augmentar les places un altre 8% . Paral·lelament, també va créixer el nombre de passatgers per avió (l’ocupació de cada aeronau va passar del 85% al 87%), fet que dificulta el reubicament dels clients en cas d’incidències.

“Hi ha massa congestió”, asseguren els portaveus de la companyia. “L’ús de l’avió els últims anys ha crescut moltíssim”, afegeixen. La companyia assegura que la càrrega de mesures extraordinàries que arrossega la companyia “és molt gran” i “repercuteix sobre els treballadors i també sobre els clients”.

Així doncs, els mals presagis que Sánchez-Prieto recollia a la seva carta s’han començat a confirmar. Els problemes que ja s’han vist aquesta setmana es podrien repetir els pròxims dies, i potser amb més intensitat, degut a la vaga del personal de terra d’Iberia, que també afectarà Vueling. “Almenys amb una vaga programada es pot actuar amb antelació per reubicar els clients”, relativitza una portaveu de l’aerolínia.

LES CLAUS

1. Per què Vueling té tants problemes?

En els últims anys les notícies de retards (i en menor mesura, de cancel·lacions) a Vueling s’han convertit en cada cop més habituals. Fa dos estius l’aerolínia va viure una crisi que va col·lapsar l’aeroport del Prat. Llavors, fonts internes de la companyia culpaven Álex Cruz (que fins poc abans havia estat president) d’haver tensionat en excés l’estructura de l’aerolínia. Vueling va sortit d’aquella crisi amb promeses d’inversions per evitar que es repetís una situació com aquella. L’estiu passat va ser més tranquil per a la companyia (però no per a El Prat, degut a la vaga d’Eulen, l’empresa de seguretat), però ara els problemes estan rebrotant amb força.

2. Com es justifica la companyia?

Vueling assegura que l’espai aeri d’El Prat està molt saturat i que qualsevol petita incidència penalitza a totes les aerolínies, i a ella especialment perquè el 36% dels passatgers que volen amb origen o destinació a Barcelona ho fan amb Vueling. De totes formes, els incidents dels últims dies han estat afectant Vueling en una proporció molt més alta. Divendres passat, per exemple, el 57% dels vols endarrerits o cancel·lats a Barcelona eren d’aquesta companyia.

3. Aquests problemes tenen afectació sobre els resultats de l’aerolínia?

El 2016 va ser un mal any per a Vueling en quant a incidències i els seus resultats es van veure afectats, reduint guanys. L’any passat, però, va tornar a millorar la seva rendibilitat, amb un benefici operatiu de 188 milions d’euros. La imatge de la companyia aèria està sortint perjudicada, el que pot condicionar els seus resultats a mig termini. En tot cas, l’adquisició que va realitzar Iberia li ha sortit a compte, ja que ha recuperat en dividends el que va invertir per quedar-se la totalitat de les accions de la companyia. Vueling continua sent una peça clau en el paper que IAG vol jugar en el competitiu mercat aeri europeu. De fet, el seu continuat creixement al llarg dels anys és la millor prova. Malgrat els problemes.