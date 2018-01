Les dones guanyen un 23% menys que els homes a escala mundial

Les dones guanyen de mitjana un 23% més que els homes a escala mundial. Aquest fet suposa, per a Nacions Unides, "el robatori més gran de la història". I el que és més greu: segons aquesta organització, el problema no entén, de fronteres, sectors, edats ni qualificacions.

"No hi ha un sol país, un sol sector, en què les dones guanyin els mateixos salaris que els homes", ha explicat a l'agència Efe l'assessora de l'ONU de Dones Anuradha Seth.

Segons l'agència, la bretxa salarial no es pot explicar per una o dues causes, sinó per una acumulació de factors que inclouen el menysteniment de la feina de la dona, la feina sense remuneració a la llar, la participació inferior en el mercat laboral, la mena de llocs de treball que assumeixen i la discriminació.

Però també, simplement, perquè de mitjana tenen sous inferiors als dels seus companys per fer exactament la mateixa feina, segons les dades de l'ONU. En conjunt, l'estimació de l'organització és que per cada dòlar que guanya un home, de mitjana una dona guanya 77 centaus.

El rànquing de la desigualtat

Les diferències entre països són, però, importants. Entre els membres de l'OCDE, en què participen les economies més avançades, hi ha països amb una diferència petita, inferior al 5%, com és el cas de Costa Rica i Luxemburg, i d'altres amb una bretxa del 36%, com Corea del Sud. A Espanya la bretxa és de l'11,5% segons dades del 2014 de l'OCDE, i del 24% segons dades de l'any passat de la UGT.

Amb dades de la UGT, hi ha altres països rics que tenen bretxes superiors a la d'Espanya, com el Japó (25%), els EUA (18%), el Regne Unit (17%) i Alemanya (15%).

A més, l'estudi revela que la diferència de salaris entre homes i dones s'agreuja amb l'edat, especialment quan les dones tenen fills. Les estimacions apunten que, amb cada naixement, la dona perd de mitjana un 4% de sou respecte a un home, mentre que per al pare els ingressos augmenten un 6%.

A l'Àfrica subsahariana i l'Àsia meridional la bretxa salarial de gènere és d'un 31% i d'un 3%, respectivament, per a les dones amb fills, respecte al 4% i al 14% per a les dones que no en tenen.

Segons dades de l'Organització Internacional del Treball, entre la població activa s'hi compta un 76% dels homes en edat de treballar, mentre que el percentatge frega el 50% en el cas de les dones. De cara al futur, l'ONU adverteix que al ritme actual caldran més de 70 anys per acabar amb la bretxa salarial per motiu de gènere.