L'economia catalana bat les previsions i torna a créixer per sobre de la mitjana espanyola

El producte interior brut (PIB) de Catalunya va créixer un 3,1% el segon trimestre del 2018 en comparació amb el mateix període de l'any passat, una dècima menys que el trimestre anterior, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Amb aquestes dades, el creixement de l'economia catalana se situa en taxa interanual quatre dècimes per sobre del creixement del conjunt espanyol, que va tancar el segon trimestre amb un 2,7% d'augment. Això tomba les previsions d'organismes com l'Autoritat Fiscal Independent (Airef) que a l'agost calculava que l'economia catalana hauria crescut un 2,5% al segon trimestre. Al final ho ha fet més de mig punt més.

A banda, la millora de l'economia catalana és un punt percentual superior a la mitjana de la Unió Europea (UE-28), que va créixer un 2,1% el segon trimestre.

Respecte al trimestre anterior, el PIB català va créixer un 0,7%, mantenint per tant la mateixa variació intertrimestral que el primer trimestre, i una dècima per sobre del creixement del conjunt de l'economia espanyola, que va millorar un 0,6% segons la dada avançada publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i tres dècimes per sobre de la mitjana de la UE-28, que va créixer un 0,4%.