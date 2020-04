El PIB del Regne Unit s'ensorrarà un 35% en el segon trimestre per la 'coronacrisi'

L’impacte del confinament en l’economia del Regne Unit és demolidor i la recessió pot deixar un forat en els compte públics de quasi 250.000 milions d’euros. L’Oficina de Responsabilitat Fiscal (OBR, en les sigles en anglès) ha publicat aquest dimarts una anàlisi en què assegura que si el període de quasi hibernació de l’economia destinat a frenar la propagació del coronavirus es manté durant els propers tres mesos, el producte interior brut (PIB) del país podria caure al voltant del 35% durant el segon trimestre d’aquest any. La previsió és molt similar a les estadístiques que s’han apuntat per a França. El resultat d'aquest enfonsament catastròfic de l'activitat podrien ser, d'entrada, la pèrdua de dos milions de llocs de treballs directes. Amb tot, l'informe apunta que hi podria haver una recuperació ràpida.

El ministre d'Economia, Rishi Sunak, ha considerat les previsions de l'OBR com un "escenari més", però no necessàriament el que hagi de passar. En tot cas, sí que ha admès que la coronacrisi "tindrà un impacte molt significatiu" en l'economia, "comú a totes les economies d'arreu del món". Sunak també ha reconegut que no podrà "protegir tots els llocs de treball, ni totes les empreses, i que hi haurà dificultats". Finalment, el ministre ha volgut descartar el debat entre salvar vides o salvar l'economia: "Hem de derrotar el virus tan de pressa com sigui possible. No es tracta de triar entre la salut i l'economia. Això atempta contra el sentit comú".

Pel que fa a la dada de quasi 250.000 milions d’euros de desequilibri pressupostari per al 2021 en comparació amb la previsió feta per l’organisme al març, deriva del col·lapse en la recaptació d’impostos per les exempcions decretades a totes les taxes empresarials i als autònoms.

Tot i això, l'OBR indica que les xifres han de ser considerades com un "escenari de referència", no una previsió del que podria passar, ja que no es pot preveure el temps que duraran les restriccions a l'activitat econòmica. Els càlculs s’han fet a partir de la hipòtesi que a un bloqueig de tres mesos pràcticament total de l’economia el seguirien tres més de restriccions parcials. Després de sis mesos pràcticament en blanc, l’Oficina de Responsabilitat Financera es podria recuperar ràpidament sense danys duradors, aventuren.

I malgrat això, fins i tot en el cas que aquestes hipòtesis relativament benignes es fessin realitat, el dèficit públic esclataria (313.000 milions d'euros, en el total acumulat) i arribaria a gairebé el 14% del PIB per al període que va de l'1 d’abril del 2020 al 31 de març del 2021, més del doble de la xifra a què es va arribar després de la crisi financera del 2008, i el nivell més alt des de la Segona Guerra Mundial. A primers de març l'OBR havia previst que assoliria només el 2,4% del PIB durant aquest exercici.