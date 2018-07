Les eleccions a la Cambra seran a finals d’any i per vot electrònic

Les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona i a la resta de cambres catalanes se celebraran finalment a finals d’aquest any o a inicis de l’any que ve i seran exclusivament a través de vot electrònic. Ho ha explicat la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, en una entrevista a l’ARA que sortirà publicada dilluns vinent. La Generalitat ja ha iniciat els tràmits necessaris i té previst aprovar el decret de convocatòria en la reunió del consell de Govern de dimarts que ve. “Hem fet l’informe jurídic i ara ve l’aprovació del Govern, la convocatòria i també hi haurà d’haver la licitació de l’empresa que gestioni el vot, amb totes les garanties”, segons afirma Chacón.

Les eleccions no es faran seguint el procediment tradicional sinó que es faran per vot electrònic, fet que pot augmentar la participació, malgrat les reticències expressades per algun dels candidats, com Ramon Masià, pels dubtes de seguretat que pot generar aquest mètode. La resposta de Chacón, però, és clara: “Benvinguts al segle XXI; amb un Govern que ha creat una conselleria de Polítiques Digitals, per coherència amb l’estratègia de govern i el temps en què som, el vot ha de ser digital”, sosté.

La consellera explica que la data exacta de les eleccions a la Cambra dependrà finalment dels terminis legals que requereixin la licitació i la convocatòria. “[En aquest procés] hi ha tres mesos d’exposició pública”, recorda Chacón, fet que segons la mateixa consellera situa la data dels comicis entre finals d’aquest any o, com a molt tard, a principis del vinent.

Tres candidats oficials

Fins ara, a la cursa per substituir Miquel Valls al capdavant d’aquest organisme s’han presentat tres candidatures oficials. Es tracta de la de l’advocat i economista Ramon Masià (mà dreta de Miquel Valls durant molts anys); la de l’empresari José María Torres, fundador i president de Numintec i també la del president del Mediolanum, Carles Tusquets, que va anunciar que se sumava a la cursa electoral a finals del mes passat.

A banda, hi ha altres noms que han sonat per presidir l’organisme, com el del caçatalents Luis Conde, que finalment va descartar presentar-s’hi.