El preu de l'electricitat es dispara la primera quinzena de gener

El preu de l'electricitat s'ha disparat en les primeres setmanes de gener gairebé un 40% respecte al mateix període de l'any passat, cosa que apunta a un fort increment en el rebut de la llum del primer mes del 2019.

En concret, el preu del mercat majorista, el conegut com a 'pool', registra en els quinze primers dies de l'any una mitjana de 62,93 euros per megawatt hora (MWh), enfront dels 45,11 euros per MWh que va marcar en el mateix període del 2018, segons les dades d'Omie, l'operador del mercat. Respecte al desembre, el 'pool' també està registrant en aquestes primeres setmanes nivells més alts.

Si continua així, el preu de l'electricitat apunta a uns nivells només superats en un mes de gener l'any 2017, quan van superar els 71,4 euros per MWh de mitjana i en alguns moments de puntes la cota dels 100 euros per MWh, i l'any 2008, quan la mitjana al gener va ser de 70,22 euros per MWh.

Aquests alts preus en el mercat elèctric majorista també coincideixen amb l'arribada de la primera onada de fred de l'any, a la qual s'ha afegit una presència més baixa, comparat amb l'exercici anterior, de les renovables, especialment l'eòlica, en la producció d'energia.

L'encariment dels preus dels drets d'emissió de CO 2 lligats a la generació elèctrica van disparar els preus de l'electricitat en la segona meitat del 2018, i s'estan mantenint alts en aquesta arrencada del 2019.

Per contrarestar aquesta pujada en els preus de l'electricitat, el Govern va aprovar al desembre la suspensió durant sis mesos de l'impost del 7% sobre la generació elèctrica i una exempció en l'impost especial d'hidrocarburs per desactivar l'anomenat 'cèntim verd' que suporten les plantes de generació amb gas.

El preu majorista de l'electricitat té un pes proper al 35% sobre el rebut final, mentre que al voltant del 40% correspon als peatges i prop del 25% restant a l'IVA i l'impost d'electricitat. A més, el Govern ha congelat per al 2019, per cinquè any consecutiu, els peatges i càrrecs elèctrics amb què els consumidors sufraguen els costos regulats.