El preu de l'electricitat torna a màxims anuals i voreja els 80 euros el MWh

El preu de l'electricitat en el mercat majorista torna aquest dilluns a màxims anuals i se situa en gairebé 80 euros el megawatt hora (MWh), segons les dades de l'operador del mercat majorista Omie. Per a aquest dilluns el preu mitjà al mercat és de 79,93 euros el MWh i supera els 79,33 euros el MWh del 5 de setembre, dia que havia marcat el rècord anterior d'aquest mes.

De fet, des del mes de març, quan es van marcar els preus mínims anuals, al voltant dels 40 euros el MWh, el preu de l'electricitat no ha deixat de pujar mes rere mes. El mes d'agost es va tancar amb un preu de mitjana de 64,33 euros el MWh, i en els deu primers dies de setembre s'aproxima als 70 euros el MWh de mitjana.

Aquesta escalada del preu ha dut la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) a obrir una investigació per veure si hi ha factors al marge del mercat que estiguin provocant aquest encariment. De moment, les elèctriques ja s'han desmarcat d'aquesta pujada de preus.

Evolució del preu del MWh (font: CNMC)

Dijous passat diferents directius d'empreses del sector van negar haver obtingut beneficis de l'encariment de l'electricitat, que van atribuir només a factors del mercat, i van negar que hi hagi abusos per part de les companyies.

El conseller delegat d'Endesa, en una trobada del sector, va assegurar que "d'abús no n'hi ha cap" per part de les companyies elèctriques i va indicar que "cap empresa elèctrica s'està beneficiant del que passa ara". Bogas va atribuir l'encariment a l'augment de preus del gas i el carbó i a l'augment del cost dels drets d'emissió de CO2.

Preus alts per quedar-se

De fet, Competència investiga la pujada de preus del MWh al mercat, però alhora l'organisme que presideix José María Marín Quemada creu que els preus alts es mantindran els pròxims mesos a causa de les circumstàncies del mercat.

La generació amb tecnologies més cares, com el carbó i el gas, ha guanyat pes arran de la baixada de les produccions eòlica i hidràulica, més les parades per manteniment i recàrrega d'algunes nuclears durant l'estiu.

El problema és que la majoria de contractes de subministrament de gas que tenen les elèctriques per als cicles combinats estan referenciats al preu del petroli i el cru no ha deixat d'encarir-se aquest any. Per fer-se'n una idea, el preu del barril de Brent el 2 de gener era de 66,56 euros, mentre que divendres passat costava 10 euros més, 76,69 euros.

A l'augment de preu del petroli s'hi ha de sumar l'augment de preu dels drets d'emissió de CO2. Al gener el preu, segons el mercat Sendeco2, era de 8,34 euros la tona, i aquest mes de setembre s'ha situat en 21,04 euros, un augment del 152% en el que portem d'any.

Preu en €/Tn del dret d'emissions de CO2 (Font: SENDECO2)

Aquests preus dels drets d'emissió tenen un impacte directe en el cost de la generació elèctrica: uns 12 euros el MWh en el cas de les centrals de carbó (les que més emissions de CO2 provoquen) i uns 5 euros el MWh en el cas de les centrals de cicle combinat de gas.

L'impacte del preu del gas i el carbó i dels drets d'emissió afecta tot Europa, i els preus elèctrics han augmentat en tots el mercats del continent. Però al marge de les illes Britàniques, el preu del mercat espanyol lidera l'encariment.

La CNMC, no obstant, recorda que el preu del mercat majorista, el preu de l'energia, només és un 30% del rebut de la llum; un 50% són peatges i el 20% restant impostos.

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, creu que els preus del CO2 i els combustibles fòssils es mantindran alts i, per tant, el rebut de la llum seguirà car. Ribera ha dit, però, que ja està estudiant possibles mesures per abaratir-lo.

La ministra va dir la setmana passada que està treballant en diverses mesures per veure com pot incidir en el curt termini en cadascun dels components del rebut de la llum. "Hi ha components fiscals, de costos regulats, de mercat... Hi estem treballant i el govern presentarà les seves reflexions el 19 de setembre al Congrés", va dir. Aquell dia la ministra té previst comparèixer davant els diputats per explicar les línies d'actuació del seu ministeri.