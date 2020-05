L'Estat avisa a Nissan que tancar a Barcelona li costarà 1.000 M€

Els treballadors de la multinacional automobilística Nissan protestaran aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per la situació de la companyia, que estudia un possible tancament de les diferents fàbriques que té a l'àrea metropolitana de Barcelona. Un tancament que, segons estima el govern espanyol, tindrà un cost d'uns mil milions d'euros per a la companyia japonesa.

La protesta de dimarts té com a objectiu "denunciar la situació d'incertesa en què es troben les plantilles de Nissan", segons un comunicat del sindicat Comissions Obreres. Uns 20.000 llocs de treball depenen de l'activitat dels diversos centres productius del grup a Catalunya. La manifestació, que tindrà lloc a les 20h del vespre, serveix per continuar les mobilitzacions d'una plantilla que porta en vaga indefinida des del passat 4 de maig.

En principi, la direcció de la multinacional japonesa es reunirà aquest dimecres amb els seus homòlegs de la també japonesa Mitsubishi i la francesa Renault, amb les quals forma una aliança empresarial. L'endemà, dijous, el grup donarà a conèixer la seva decisió sobre el futur de les diverses plantes que té a Europa, incloses les catalanes.

Les diferents administracions estan treballant per evitar que la direcció opti per aturar la seva activitat a Catalunya. Tot i que encara no se sap quina decisió prendrà definitivament Nissan, a mida que han avançat les converses s'ha reduït notablement l'optimisme. Si inicialment la Generalitat tenia confiança que era possible mantenir oberts els centres del grup japonès a Barcelona, la setmana passa el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va confessar que seria un procés "difícil" i "complex".

De fet, la situació de Nissan ja fa temps que arrossega problemes a nivell mundial i mesos abans de la pandèmia del coronavirus ja existia la possibilitat que l'empresa es desprengués de les fàbriques d'Europa. A més, als problemes de l'empresa cal ajuntar-hi la frenada generalitzada de l'economia ja abans de la pandèmia i l'aturada quasi total de la producció de vehicles primer a l'Àsia i després a Europa fruit del covid-19. A més, el sector porta anys en davallada per la menor venda de cotxes globalment i per les majors exigències mediambientals dels governs, sobretot al vell continent.

Tancar costa mil milions, segons l'Estat

Els representants sindicals de Nissan s'han reunit aquest dilluns amb el secretari general d'Indústria del govern espanyol, Raül Blanco, que ha advertit la direcció de la multinacional de l'elevat cost que tindrà per a l'empresa tancar les plantes catalanes. Segons Blanco, clausurar les fàbriques costarà a Nissan uns mil milions d'euros, per la qual cosa ha opinat que al grup "li sortirà molt més car" tancar que mantenir l'activitat.

"Que Nissan sàpiga i que li quedi molt clar que anar-se'n d'Espanya i d'Europa li sortirà molt més car que invertir en la planta de Barcelona i, per tant, tancar Barcelona no resoldrà els seus problemes globals, sinó que el que farà és complicar-los", ha declarat Blanco. El secretari d'Indústria espanyol també ha recordat a la direcció que, sense les fàbriques de la capital catalana, el grup no tindrà cap centre de producció en territori de la Unió Europea, ja que l'altra factoria europea del grup es troba a Sunderland, al Regne Unit, i per tant fora del mercat comú des de l'entrada en vigor del Brexit.

En canvi, Blanco creu que una inversió de 300 milions donaria una viabilitat de deu anys a la planta catalana del grup. És per això, ha explicat, que el govern de Pedro Sánchez ha insistit a enviar un missatge a la direcció de la multinacional que amb un tancament li sortirà "caríssim" i no hi trobarà cap conseqüència "positiva".

Comissions Obreres ha assegurat que el representant de l'executiu espanyol ha manifestat "la preocupació de l'administració per la situació de Nissan" i els ha "confirmat" que el govern de l'Estat treballa "de manera coordinada amb la resta d'administracions" involucrades, com ara la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca.

D’altra banda, Comissions Obreres ha assegurat que la direcció del grup els ha comunicat que "no aplicarà l'ERTO" sobre la planta de la Zona Franca de Barcelona, sinó "un permís retribuït per a la plantilla afectada", com a resposta a la demanda judicial presentada pels sindicats contra l'empresa per vulneració del dret de vaga.