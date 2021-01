L’empresa de vot electrònic Vocdoni s’integra a Aragon

La reflexió d’un grup d’informàtics i activistes catalans després de l’1-O s’ha acabat convertint en una nova branca del projecte Aragon. L’empresa de vot electrònic que va sorgir del referèndum, Vocdoni, es dissol per passar a formar part de l’empresa suïssa impulsada per dos joves espanyols, que és, en paraules d’un portaveu de Vocdoni, “un dels projectes més rellevants en el món de [la tecnologia] Blockchain”. Aragon ha desenvolupat un marc informàtic per crear organitzacions descentralitzades, just el que fa Vocdoni en l’àmbit electoral.

“Arran de l’1 d’octubre [del 2017], un grup de persones s’adona que és molt senzill tombar una votació i fer-la no legítima -contextualitza Ferran Reyes, responsable de comunicació de Vocdoni-. La reflexió que fan és: si existeix un sistema monetari que no es pot censurar i que és sobirà com el Bitcoin, hi ha d’haver una forma de fer el mateix amb la governança”, explica. A partir d’aquí van començar a treballar en un model de votació digital universalment verificable, resistent a atacs i anònim.

La plataforma, que va començar a operar com a empresa l’estiu passat, ja ha processat el vot d’un total de 200.000 persones en diferents contextos. Per exemple, Òmnium Cultural va utilitzar aquesta plataforma per a l’organització de la seva assemblea general i les eleccions de la junta directiva de l’any passat. Vocdoni està ara en converses amb la Generalitat per ser el sistema tècnic darrere les consultes no referendàries compreses dins la llei catalana.

Lluny d’unes eleccions virtuals

No sembla, però, que aquests serveis hagin d’incloure a curt termini unes eleccions polítiques totalment en terreny electrònic. “Amb la tecnologia i infraestructura que tenim, podríem perfectament processar els vots d’un país com Catalunya -explica el portaveu de Vocdoni-. Ara bé, nosaltres som una petita part d’aquest procés: hi ha una part que l’ha de fer el Govern”.

Que ara entri Aragon en escena no canvia res, aclareix Reyes: “Les claus són que es crea una nova empresa que estarà participada per Vocdoni i Aragon i que durà a terme l’objectiu de Vocdoni, que és portar el vot digital a les masses de forma segura i verificable”.