La gran empresa catalana afronta la nova crisi sense ofecs de deute

La recent estrenada crisi econòmica ha esclatat de manera sobtada i afectarà particulars i empreses. El 2008, el factor decisiu per a la supervivència de les companyies va ser el seu nivell d’endeutament. És per això que, 12 anys després i a les portes del que ja es preveu la pitjor crisi des de la Guerra Civil, l’ARA ha volgut comprovar quin és el deute de les grans empreses catalanes.

Els experts, però, avisen que la situació no és idèntica: Oriol Amat, catedràtic d’economia financera a la UPF, recorda que quan va esclatar la crisi del 2008 el sector bancari es trobava molt més endeutat i que les empreses també estan més capitalitzades i en els últims anys han optat per reduir el deute.

En la mateixa línia, Elisabet Ruiz-Dotras, professora de finances de la UOC, afirma que el problema es troba en les bosses de deute no bancari i de mala qualitat. I Santiago Mínguez, professor de finances d’Esade, avisa que algunes empreses poden acabar sotmeses a molta tensió i que “no aguantaran”.

No existeix una fórmula universal per valorar si el nivell de deute d’una empresa és sa. Àngels Fitó, vicerectora de competitivitat i ocupació de la UOC, explica que l’agència de ràting Moody’s considera sostenible l’endeutament “quan el passiu és fins a quatre vegades més gran que l’ebitda [benefici abans d’interessos, impostos i depreciacions]”.

Però entre la comunitat acadèmica no hi ha consens sobre la fiabilitat d’aquestes ràtios, especialment tenint en compte que és un dels paràmetres més manipulables i sensibles per les empreses.

Des de l’ARA hem recopilat les dades d’endeutament de 16 gegants empresarials no financers, basant-nos en xifres que les mateixes companyies han facilitat, les que han publicat al registre mercantil o memòries d’anys anteriors.

Naturgy

El gran gegant català afronta la crisi amb coixí

El 2019 l’empresa dirigida per Francisco Reynés va obtenir un benefici net de 1.401 milions, una xifra que contrasta amb els 2.800 milions de pèrdues de l’any anterior. Naturgy va registrar un ebitda de 4.668 milions (un 6% més), i el seu deute net era de 15.268 milions. Aquest lleuger increment de l’ebitda ha comportat una reducció de la ràtio d’endeutament (deute/ebitda), que fa dos anys se situava en 3,8 i el 2019 va rondar el 3,3, tal com mostra el seu informe anual. Així, la històrica empresa participada per La Caixa afronta amb bona salut financera la crisi econòmica i un entorn energètic que el mateix Reynés va qualificar recentment de “complicat” pel “deteriorament” del mercat del gas.

Celsa

El deute, vell malson de la siderúrgica

El grup siderúrgic Celsa va tancar el 2018 amb unes vendes de 4.253 milions, superiors als 3.888 milions de l’any anterior. La companyia, propietat d’una branca de la família Rubiralta, va obtenir també en l’exercici del 2018 un ebitda de 266 milions. Tot i això, el grup mantenia aleshores, segons va publicar Expansión, un endeutament de 2.700 milions hereu de la seva política d’adquisicions prèvia a la crisi del 2008. Això deixa la ràtio de deute en 10 vegades l’ebitda. En els últims anys, les seves renegociacions de terminis de pagaments amb la banca han estat constants.

Seat

La incertesa després d’anys de rècords

Seat va vendre un total de 592.019 vehicles durant el 2019, un 12% més que l’any anterior. La companyia, que té la seva fàbrica a Martorell, va superar els seus propis registres, vigents des de l’any 2000, i va obtenir un benefici net de 346 milions d’euros. L’any anterior a la coronacrisi també va fer el rècord de vehicles fabricats. L’ebitda de la marca catalana de Volkswagen va ser de 496 milions, mentre que el deute era de només 227 milions, amb una còmoda ràtio de tan sols el 0,45 sobre l’ebitda.

Nissan

L’endeutament, problema afegit en plena crisi

L’automobilística Nissan Motor Ibérica viu una situació delicada. Va tancar l’últim exercici fiscal el març del 2019 amb unes pèrdues de 247 milions, segons consta al Registre Mercantil. Durant aquells 12 mesos va tenir un ebitda negatiu de 69 milions per fer front a un passiu total de 1.035 milions. La seva ràtio de deute es dispara així fins a la preocupant xifra de 14 vegades l’ebitda. Val a dir, però, que per a Nissan els problemes venen de lluny: la seva fàbrica a la Zona Franca ha patit un ERO recent que va afectar 600 treballadors, i la pandèmia ha comportat un ERTO. La dinàmica dels últims mesos, amb una constant caiguda de la producció a Barcelona i sense nous models, ha fet sonar els rumors de tancament de la fàbrica.

Abertis

L’imperi de les autopistes arriba amb massa deute

Abertis va obtenir durant el 2019 un benefici net de 1.101 milions d’euros, un 35% menys que l’any anterior. L’antiga participada de La Caixa, ara en mans de la italiana Atlantia i de l’ACS de Florentino Pérez, va presentar un ebitda de 3.737 milions d’euros, un 5,3% més que el 2018. Però el gegant de les infraestructures ha de fer front a un deute net de 22.963 milions, xifra molt superior als 13.275 milions d’euros d’endeutament de l’any anterior. El salt, que respon a la controvertida operació per la qual ACS i Atlantia van comprar Abertis endossant-li el deute, deixa la ràtio de deute sobre resultat brut operatiu en 6,1, superior al 4 recomanat.

Vueling

Un problema de negoci i no pas financer

Les aerolínies són potser les empreses més castigades en l’actual crisi, fins al punt que ja es parla de rescats. La catalana Vueling, propietat del britànic IAG, va tancar el 2019 amb uns guanys de 240 milions. Els seus ingressos van assolir els 2.455 milions d’euros i l’ebitda va ser de 490 milions d’euros. L’aerolínia no ha facilitat el seu deute del 2019, però un any abans el passiu financer era de tot just 660 milions. La ràtio, per tant, queda amb tota probabilitat per sota de dues vegades l’ebitda. El problema de l’aerolínia catalana, com el de la resta del sector, és saber quan tornaran els viatgers.

Grifols

El gegant de la sang creix amb la mirada en el deute

Grifols va tancar el 2019 amb un benefici de 625 milions, un 4% més. L’ebitda del grup també va augmentar un 17%, arribant als 1.434 milions. L’empresa de la família Grífols va registrar un deute financer net de 5.725 milions l’any passat per donar oxigen a la seva ambiciosa política de compra d’altres empreses. Així, la seva ràtio d’endeutament se situa en 4,17 vegades l’ebitda. L’empresa ha insistit que té entre les seves prioritats la reducció del deute.

Mango

Bones notícies en un moment clau per al gegant de la moda

Mango va obtenir fins a 2.374 milions d’euros en vendes durant el 2019, la xifra més alta de tota la història de la companyia. L’empresa de moda va tancar l’exercici amb un ebitda de 194 milions, un 43% més. Els bons resultats també es van reflectir en el seu nivell d’endeutament. Al llarg de l’últim any la companyia va aconseguir reduir el seu deute bancari, que va passar dels 415 milions als 184 milions actuals. Així, la ràtio és de 0,94 vegades l’ebitda.

Mediapro

Deute controlat per al gegant del futbol televisat

Mediapro va obtenir durant el 2019 un ebitda de 224 milions d’euros, un lleuger augment respecte als 222 milions del 2018, segons va informar la companyia en el seu moment. El gegant de l’audiovisual va publicar que el seu endeutament se situa entorn als 727 milions i, per tant, la ràtio del deute és de 3,2 vegades l’ebitda. L’empresa, actualment amb un ERTO per a 1.200 treballadors, va dedicar les seves inversions del 2019 a la compra de drets d’emissió.

BonÀrea

La gran empresa de la Segarra es manté sòlida

BonÀrea no ha fet públics els seus resultats del 2019. Tot i això, en l’informe del 2018 el grup va aconseguir unes vendes de 1.816 milions d’euros amb un benefici net de 63 milions. Fonts de l’empresa van situar l’ebitda de BonÀrea entorn als 117 milions d’euros el 2018. La companyia va declarar en l’informe anual d’aquell any un passiu total de 224 milions d’euros. Així doncs, la ràtio de deute del gegant de la Segarra és còmoda, d’1,8 vegades l’ebitda.

Puig

L’empresa de perfumeria creix sanejada

L’empresa perfumera de la família Puig manté una posició sanejada pel que fa al deute. Tot i que no ofereix la dada exacta, el seu ebitda de l’any 2018 era de 383 milions d’euros, i aquell any declarava a la seva memòria un deute fins i tot inferior, de 330 milions. Però tot i l’existència de diverses línies de crèdit, fonts de Puig apunten que el deute net és gairebé inexistent, ja que aquest import és similar a la caixa i les inversions financeres a curt termini del grup. L’empresa va facturar el 2018 1.933 milions d’euros, xifra molt similar a la del 2017. Només un 14% de les seves vendes es feien a Espanya i fins a un 42% arribaven de fora de la Unió Europea i els Estats Units.

Planeta

La nova vida del líder editorial després d’Editis

Planeta va tancar el 2018 amb un ebitda de 320 milions. Fonts de l’empresa han assegurat a l’ARA que els comptes de 2019 segueixen una tendència semblant, amb una previsió de 330 milions d’ebitda. La venda del grup francès Editis per 900 milions d’euros ha fet possible una important reducció del deute: fa tres anys era de 1.300 milions i el 2018 va ser de 600 milions. El 2019 la companyia preveu tenir un deute net de 610 milions, 1,8 vegades l’ebitda. L’empresa familiar dels Lara podrà així afrontar amb més garanties l’actual crisi i la seva aposta pel sector de l’educació privada.

Nestlé Espanya

Una filial de l’alimentació sobreendeutada

La filial espanyola de Nestlé va aconseguir unes vendes de 1.926 milions el 2018 -l’últim any amb dades disponibles al Registre Mercantil-, mantenint així els nivell de vendes de l’any anterior. Pel que fa a l’ebitda, fa dos anys el grup va obtenir fins a 180 milions d’euros, una xifra molt similar als 185 milions del 2017. Nestlé Espanya no dona dades sobre el seu deute actual, però el 2018 la filial espanyola del grup va declarar al Registre Mercantil fins a 1.552 milions de passiu al seu balanç. La xifra equival a vuit vegades l’ebitda.

Roca

El líder mundial dels lavabos no pateix pel deute

La memòria de Roca del 2018 registra uns ingressos de 1.775 milions d’euros. En la mateixa memòria, el grup fa constar un deute bancari net de 378 milions. Paral·lelament, Roca també declara un ebitda de 243 milions i un resultat net de 95 milions d’euros. Aquestes dades suposen per a l’empresa industrial una ràtio d’endeutament bancari superior a 1,5 respecte a l’ebitda, molt per sota dels límits recomanats. L’empresa de Gavà tenia l’any 2017, el del seu centenari, més de 22.000 treballadors, 76 fàbriques i mercat en 135 països del món. Aquestes xifres li permetien ser líder mundial en el sector dels lavabos i banyeres, on manté una dura competència amb la companyia nord-americana American Standard.

Áreas

La incògnita del grup de botigues per a viatgers

Áreas, empresa d’àrees de servei, botigues i restaurants en estacions de tren i aeroports, no ha volgut proporcionar les seves dades financeres. Fundada a Barcelona l’any 1968 i històricament propietat de la família Cuatrecasas, l’empresa va passar el 2019 de la francesa Elior al fons Pai Partners, també francès, a canvi de més de 1.500 milions d’euros. El 2018 Áreas va facturar 1.832 milions. Fonts del sector expliquen a l’ARA que el fet de ser propietat d’un fons fa molt difícil tenir accés a la informació financera de la companyia. No obstant, el principal problema de la recent compra de Pai Partners és l’ensorrament del sector del turisme a causa de la pandèmia.

Vall Companys

Endeutament sota control per al líder del porc

El grup agroalimentari Vall Companys va tancar el 2018 amb uns 2.000 milions d’euros de facturació, una xifra rècord. La companyia ha explicat a l’ARA que en aquell exercici (l’últim tancat) Vall Companys va obtenir un ebitda de 164 milions d’euros, un descens respecte als 196 de l’any anterior. L’empresa afirma que aquesta davallada respon a una caiguda en el preu del porc. L’empresa diu tenir un deute de 590 milions. Amb aquestes dades, la ràtio de palanquejament de l’empresa se situava l’any 2018 en 3,5 vegades l’ebitda, quan fa tres anys era de 2,11.