L'empresa familiar demana al govern espanyol que aparqui les "traves" a les empreses

El president de l'Institut de l'Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, ha demanat a l'executiu espanyol que "aparqui les iniciatives legislatives que només posen traves a les empreses". Un missatge clar en el discurs de clausura del XXIII Congrés de l'Institut de l'Empresa Familiar, amb la presència de la vicepresidenta i ministra d'Economia, Nadia Calviño.

El president de l'IEF ha reconegut que, amb la crisi derivada de la pandèmia, "potser no es podran salvar totes les empreses", però ha demanat mesures per salvar totes aquelles que puguin sortir-se'n i "no perdre temps en batalles estèrils", perquè les empreses són les que creen riquesa i ocupació. "És imprescindible la unitat d'acció", ha remarcat Puig, que ha reclamat al govern espanyol que "aquesta hauria de ser la seva agenda".

Marc Puig, màxim responsable del grup Puig, no ha entrat en més detalls sobre les lleis a les quals es referia quan parlava de traves. Sí que ha assegurat que les empreses familiars "tenen molt a aportar" en la sortida de la crisi i ha ofert el compromís de l'IEF per "col·laborar amb el govern" en la identificació de projectes que puguin captar fons europeus.

Puig ha tancat la seva intervenció posant en valor el paper de l'empresa familiar en la crisi provocada per la pandèmia. "M'agradaria pensar que l'empresa familiar ha estat a l'altura", ha indicat, per afegir-hi una conclusió: "Som la força de la recuperació".

Preocupació pels impostos

Just abans de la clausura del congrés, el director general de l'IEF ha entrevistat la vicepresidenta i ministra d'Economia Nadia Calviño. Ha estat una conversa en què, el dia de l'aprovació del projecte de pressupostos, una gran part de les qüestions han estat relaciones amb les pujades previstes en els impostos.

La vicepresidenta ha intentat calmar als empresaris. "Es tracta més aviat d'un ajustament que d'un canvi substancial", ha assegurat Calviño, que ha aprofitat per reclamar l'aprovació dels comptes el més aviat possible. "Espanya no pot seguir tenint uns pressupostos prorrogats", ha reblat la ministra, que ha assegurat a l'auditori que se seguirà protegint el teixit productiu.

Calviño ha defensat les mesures adoptades pel govern espanyol, com els ERTO o les línies ICO, i ha indicat que l'empresa familiar ha de tenir "un paper clau" en la sortida de la crisi, amb accions enfocades en l'R+D, la digitalització i la transició ecològica. En aquest sentit, ha indicat que els fons europeus són una oportunitat per fer inversions que si no no es podrien fer. Calviño ha negat que l'Estat renunciï a la part dels fons europeus que són crèdits, però ha dit que els 72.000 milions que són transferències directes s'han de comprometre en els tres primers anys, i per això és el primer que s'ha posat sobre la taula. "Evidentment que aprofitarem el finançament més barat, però aprofitarem primer les transferències", ha dit.