La llei del teletreball obre la porta a reclamar les despeses durant la pandèmia

El ministeri de Treball portarà aquest dimarts al consell de ministres la regulació del teletreball, mig any després que aquesta modalitat es convertís en el modus operandi forçós per a moltes empreses durant el confinament. El text definitiu encara s'està negociant, i en l'últim esborrany, al qual ha tingut accés l'ARA, s'hi inclouen algunes modificacions respecte a l'anterior.

El principal interrogant que s'obre amb aquests canvis és què passarà amb les despeses del teletreball quan aquest sigui una situació excepcional provocada per la pandèmia. L'advocat i professor de la UOC Pere Vidal interpreta que la norma obre la porta a permetre que el treballador pugui reclamar els costos que ha assumit durant el confinament, encara la companyia hagi adoptat la mesura per obligació i no voluntàriament.

"Quan el treball a distància s'hagi implantat excepcionalment en aplicació de l'article 5 del reial decret-llei 8/2020, del 17 de març, quedaran exceptuades l'obligació de subscriure l'acord al qual es refereix l'article 6 de la present norma i el mínim de jornada presencial establert per als contractes formatius a l'apartat 2 de l'article 4", exposa el document.

Aquest punt destacat en blau al text fa referència a l'acord en què empresa i treballadors estableixen les condicions del teletreball i fixen, entre altres temes, quin serà l'horari o les despeses que hagi de pagar la companyia a l'empleat que treballi des de casa més d'un 30% de la jornada. Tot i així, Vidal interpreta que això no eximiria la companyia d'assumir aquests costos en cas que ho obligui la pandèmia, ja que el treballador sempre tindria dret a reclamar-los.

En el cas que es torni a una situació excepcional per l'evolució del covid-19, els que segur que es veurien alterats serien els contractes formatius. La nova llei fixa que com a mínim la meitat de la jornada laboral en cas d'unes pràctiques s'hauria de poder fer presencialment, però aquesta obligació quedaria suspesa en cas que la pandèmia ho impedeixi.

Desconnexió digital i registre horari

D'altra banda, el text resultat de l'última reunió entre els agents socials també inclou nous aspectes sobre el dret a la desconnexió digital dels treballadors i la seva privacitat un cop la frontera entre l'oficina i el domicili es comença a desdibuixar. L'esborrany estableix que l'empresa haurà de posar en marxa una política interna per evitar que les persones que s'acullen al teletreball acabin patint "fatiga informàtica".

A més, en el nou document s'elimina un matís pel que fa a una altra eina de control telemàtic, el registre horari. En la versió anterior, el registre havia d'incloure també els trams d'activitat en què l'empleat està fent les diferents tasques que li pertoquen, però finalment s'ha limitat al moment de l'inici i la finalització de la jornada laboral.

Diferències per al personal laboral de l'administració

Encara que el decret del teletreball s'ha reorientat per acostar les posicions de les parts que el negocien, l'esborrany de Treball segueix sense incloure una de les peticions de la UGT. El sindicat demanava que el personal laboral de l'administració pública també quedés emparat per la normativa, ja que considera que se'ls hauria de regular com als assalariats del sector privat almenys mentre no hi hagi una regulació específica per als funcionaris.