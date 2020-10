EN DIRECTE | Les empreses tindran sis mesos per adaptar un registre retributiu de quant cobren homes i dones

"A partir d'ara s'ha acabat que un home i una dona puguin tenir sous diferents en el mateix lloc de treball", ha assegurat de manera contundent la ministra de Treball, Yolanda Díaz, durant la presentació de dos nous reials decrets per intentar acabar amb la bretxa salarial a les empreses, que el consell de ministres ha aprovat aquest dimarts.

D'una banda, el govern espanyol ha donat llum verda al decret que recull l'obligatorietat de que les empreses de més de 50 treballadors hagin de tenir un registre retributiu de quant cobren homes i dones, de la plantilla i dels alts càrrecs directius. Aquest registre ha de permetre detectar si hi ha sobrevaloració o infravaloració del lloc de treball segons si el treballador és home o dona i haurà de ser accessible tant pels representants dels treballadors, és a dir, pel comitè d'empresa, com pels mateixos empleats. "La bretxa retributiva a Espanya és del 22%", ha recordat la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que ha afegit que no només s'ha de parlar de la diferència del salari base, sinó també de la valoració de la feina en funció del mandat de gènere i dels complements retributius "que valoren desigualment el treball entre homes i dones".

A més, les empreses de més de 50 treballadors estaran obligades a elaborar una auditoria retributiva, és a dir, un diagnòstic de la situació salarial dels treballadors i, després, hauran d'engegar un pla d'acció per corregir les diferències que hi hagi. Tant els registres com les auditories salarials entraran en vigor dintre de sis mesos.

"Amb els drets fonamentals no s'hi juga", ha avisat Díaz sobre les conseqüències de no complir amb la norma normativa. De fet, el reial decret també recull que la informació retributiva que es desprengui del registre o la no presentació d'aquesta, podrà tenir conseqüències si es donen els "supòsits necessaris previstos a la legislació". El govern podria prendre accions judicials o administratives i, en aquest últim sentit, les empreses es podrien veure afectades per sancions "molt greus", de fins a 187.000 d'euros si no es compleix amb la norma.

Plans d'Igualtat

El segon reial decret que ha aprovat el govern espanyol és sobre la regularització dels plans d'igualtat, que també entrarà en vigor al cap de sis mesos de la seva publicació al BOE. A partir d'aleshores els plans seran obligats per a totes aquelles empreses de més de 50 treballadors.

Les normatives també són fruit del "diàleg social" han destacat les dues ministres. Tanmateix, només tenen el vistiplau complet dels sindicats majoritaris - CCOO i UGT -, mentre que la patronal - CEOE i Cepyme - no els ha firmat.