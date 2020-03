Sense registre de les empreses que han de fer pla d’igualtat

Les 1.027 empreses catalanes que tenen entre 150 i 249 treballadors estan obligades per llei a partir d’aquest mes a tenir un pla d’igualtat. Ara bé, cap registre controlarà si aquestes empreses han fet els deures, perquè el govern espanyol encara no ha desenvolupat el decret llei aprovat fa un any amb un reglament, que és el que ha de determinar el contingut del registre.

L’obligatorietat dels plans d’igualtat va quedar establerta amb el mencionat decret llei, que va entrar en vigor el 7 de març del 2019 i donava un termini d’un any a les empreses d’entre 150 i 249 treballadors per tenir un pla d’igualtat, una normativa que des del 2007 ja han de complir les empreses que superen els 250 treballadors, que en el cas de Catalunya són 1.175.

A l’espera que el ministeri de Treball elabori aquest reglament -com a mínim trigarà uns mesos-, l’únic organisme oficial que controlarà que la llei es compleixi serà la Inspecció de Treball, que en el cas de Catalunya, tal com van denunciar els sindicats amb l’entrada en vigor del registre de l’horari laboral, té pocs recursos per garantir el compliment de totes aquestes mesures. Les sancions per no tenir un pla d’igualtat poden arribar als 6.250 euros per companyia.

“La normativa es troba en un cert atzucac”, reconeix a l’ARA la directora general d’Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata. De fet, la Generalitat va elaborar el seu propi registre de plans emparant-se en la llei catalana. Per resoldre aquest conflicte competencial, el govern central va avalar el registre amb la condició que el seu contingut fos el que fixés el decret espanyol que està pendent d’elaborar.

“Estem en un moment d’uns certs llimbs que esperem que en el curs d’uns mesos s’hagi resolt”, insisteix la directora general d’Igualtat. Actualment al registre de la Generalitat hi ha inscrites de manera voluntària 202 empreses, només un 10% de les que estan obligades a tenir aquests plans. Tot i que el contingut haurà de ser el mateix, el registre català es diferenciarà de l’espanyol en diversos aspectes, entre els quals que serà telemàtic.

La directora general d’Igualtat defensa que els “grans aliats” per garantir que les companyies elaboren i compleixen els plans d’igualtat són els comitès d’empresa. “Són els que millor coneixen què passa al lloc on treballen”, explica.

Només 257 multes en 11 anys

Segons les memòries anuals de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social de Madrid, des del 2007 (quan va entrar en vigor la normativa en les empreses més grans) fins al 2018 (les últimes dades disponibles) es van fer 11.600 actuacions relacionades amb els plans d’igualtat i altres obligacions de la llei d’igualtat, les quals van acabar amb 257 empreses sancionades. Les multes imposades durant aquests onze anys sumen una quantitat total de només 1,2 milions d’euros.

El decret que va aprovar fa un any el govern espanyol preveu que cada empresa faci un diagnòstic previ de la situació de la companyia per després establir quin conjunt de mesures es duran a terme per eliminar els factors que dificulten la igualtat entre homes i dones.

Fonts del ministeri de Treball han assegurat a l’agència Efe que estan treballant en l’esperat reglament per al registre oficial que permetrà fer un balanç dels plans d’igualtat. El principal cavall de batalla d’aquesta mesura serà aconseguir reduir la bretxa salarial, que en el cas de Catalunya encara és de 6.500 euros bruts a l’any a favor dels homes.