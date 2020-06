Facebook no atura l'hemorràgia i perd 60.000 milions en borsa

A Facebook li està costant cara la inacció per aturar la difusió de discursos que inciten a l'odi. Quatre noves grans empreses s'han sumat aquest dimarts a la llista de companyies que han decidit retirar la publicitat de la plataforma per denunciar que determinats missatges d'aquesta mena hi circulin lliurement. Això s'ha traduït en una setmana de caiguda lliure a la borsa per a la xarxa social. Excepte petits repunts, les accions de la tecnològica nord-americana no han parat de caure des del dimarts passat. Si llavors costaven uns 242 dòlars cadascuna (215 euros) el dilluns en valien 220 (195 euros), un 10% menys, cosa que es tradueix en una pèrdua de valor global d'uns 60.000 milions de dòlars (55.000 milions d'euros). I això sense incloure l'efecte de la retirada de Puma, Adidas, Ford i HP, que engreixen una llista on ja hi havia Coca-Cola, Starbucks, Levi's o Unilever.

Les quatre últimes companyies a sumar-se a la protesta han comunicat aquest dimarts que durant tot el juliol la seva publicitat no apareixerà a la xarxa social. Ford ha especificat que suspèn la seva inversió publicitària mentre du a terme un procés d'avaluació, i HP, que allargarà la mesura fins que observi "un entorn més segur". Les dues marques de roba esportiva, Puma i Adidas, també han afirmat que retiraran la seva inversió en publicitat tant de Facebook com d'Instagram.

La protesta va començar a mitjans de mes. El 17 de juny, set associacions nord-americanes involucrades en la llibertat de premsa i l'activisme en contra de la difamació o del racisme van llançar la campanya Stop hate for profit, que demanava aturar el suport a l'odi a canvi de diners i animava les empreses a retirar durant el juliol les seves campanyes de publicitat de les xarxes socials propietat de Mark Zuckerberg. "Què faries amb 70.000 milions de dòlars?", es pregunten els impulsors a la plana web on expliquen la iniciativa. "Sabem el que ha fet Facebook: permetre que s'inciti a la violència contra els manifestants que lluiten per la justícia racial als Estats Units", resumeixen.

La protesta, secundada per més de 120 empreses

"El 99% dels 70.000 milions d'euros que té Facebook els aconsegueix dels anuncis", especifiquen els impulsors de la iniciativa, per després desafiar les empreses que hi inverteixen: "¿Al costat de qui se situaran els anunciants?" En total, segons aquesta pàgina web, ja hi ha més de 120 companyies que s'han sumat a la llista. Facebook va intentar calmar els ànims el divendres quan la seva vicepresidenta, Carolyn Everson, va assegurar que l'empresa estava centrada en "eliminar els discursos d'odi" i en "proporcionar informació crítica sobre el vot". Un missatge, però, que no ha calat tenint en compte que la fuga publicitària de les empreses continua.

Les organitzacions que segueixen aquesta campanya reclamen una mica més. El decàleg de demandes inclou contractar figures encarregades de redissenyar la plataforma per assegurar un impacte positiu en totes les comunitats que en formen part, sotmetre's regularment a auditories independents o retornar la inversió en publicitat d'empreses que han estat anunciades al costat de contingut que s'hagi esborrat perquè viola els termes d'ús i servei. A més d'això, demanen que s'eliminin grups de caràcter racista, que no es doni visibilitat a pàgines que desinformen o repliquen teories de la conspiració i que es permeti als usuaris que han estat víctimes d'odi parlar amb un empleat real de Facebook per comunicar el problema.