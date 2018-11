L'encariment dels pisos s'estén a l'àrea metropolitana

L'encariment del preu de l'habitatge s'ha estès des de Barcelona a la majoria de ciutats de la seva perifèria i àrea metropolitana, segons l'últim estudi fet per la taxadora immobiliària Tinsa, que indica que mentre que els preus es mantenen o creixen poc als barris de la capital catalana, es disparen als municipis més pròxims.

Malgrat tot, segons Tinsa, Barcelona continua sent la ciutat espanyola amb un preu de l'habitatge més elevat, de mitjana de 3.883 euros el metre quadrat, a causa de la falta d'oferta i la pressió dels pisos turístics.

Tinsa atribueix l'alça dels preus a la perifèria a les dificultats per accedir a un pis a Barcelona, sobretot per als joves, que han de destinar un 26% dels seus ingressos bruts a l'habitatge. A més, considera que hi ha altres factors que augmenten el preu, com la manca de sòl i ara la decisió de l'equip de l'alcaldessa Ada Colau d'obligar a destinar un 30% de la promoció a habitatge protegit.

De la zona perifèrica, els preus més alts se situen a Sant Cugat del Vallès, amb 3.280 euros el metre quadrat; Castelldefels, amb 3.022 euros; Esplugues de Llobregat, amb 2.748 euros; Gavà, amb 2.477 euros; Sant Feliu de Llobregat, amb 2.450 euros; i l'Hospitalet de Llobregat, amb 2.250 euros.

Precisament a l'Hospitalet és on més han pujat els preus, un 18% respecte a fa un any; seguit per Castelldefels, amb un 16,6%; Esplugues de Llobregat, amb un 15,7%; Sabadell, amb un 1515,1%, i Cornellà, amb un 14,7%. La pujada al municipi de Barcelona Tinsa la situa en el 6,2%.

Segons aquesta companyia, on menys han pujat els preus és a Cerdanyola del Vallès (2,1%), el Prat de Llobregat (2,7%), Vilafranca del Penedès (3,1%) i Badalona (3,6%); mentre que on els preus són més baixos és a Manresa (974 euros el metre quadrat), Vic (1.089 euros), Igualada (1.149 euros), Vilafranca del Penedès (1.354 euros), Terrassa (1.504 euros) i Mataró (1.578 euros).