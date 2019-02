El govern espanyol finalment compra Hispasat a Florentino Pérez

L'Estat finalment comprarà Hispasat a Abertis, empresa que ara controlen entre la italiana Atlantia i l'ACS de Florentino Pérez. L'operació, llargament perseguida per l'executiu espanyol en temps del Partit Popular, va ser vetada pel PSOE quan va aconseguir la presidència del govern espanyol a través d'una moció de censura.

En concret, Abertis s'ha venut el 89,7% del capital d'Hispasat per 949 milions d'euros, segons ha informat el grup. La companyia també ha informat que Atlantia i ACS destinaran els diners rebuts a reduir els gairebé 10.000 milions amb què es van endeutar per poder comprar Abertis.

És a dir, que la multimilionària compra que van fer aquestes dues companyies es finançarà en part amb la venda d’actius de la companyia adquirida.

La resta de l'accionariat d'Hispasat ja estava en mans de l'Estat a través de dues societats públiques, la Sepi (Societat Espanyola de Participacions Industrials, que té un 7,4%) i el CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial, que en posseeix el 2,9%).

Quan el PP encara no havia abandonat el govern espanyol, Red Eléctrica de España (REE), empresa controlada per l'Estat amb un 20%, havia d'assolir el control d'Hispasat. Així es com estava ja pactat amb els compradors d'Abertis. Però el triomf de la moció de censura va propiciar un canvi en la presidència de REE. I el nou president, Jordi Sevilla, va bloquejar la compra, que ja estava encarrilada.

Abertis està controlada per Atlantia i ACS, i el govern del PP no volia que una companyia en part dirigida per mans estrangeres tingués accés a una companyia que considerava estratègica. De fet, el govern espanyol va supeditar l'èxit de l'opa d'Atlantia i ACS sobre Abertis al seu compromís a vendre Hispasat. L'arribada del PSOE va canviar el guió, però finalment la venda s'ha acabat produint igualment.