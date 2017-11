El govern espanyol incentiva els plans privats de pensions en plena sagnia de la Seguretat Social

La Seguretat Social (juntament amb l'administració central) és l'administració pública espanyola que més dèficit públic arrossega i que menys el redueix. Per molt que creixen les cotitzacions, el forat no s'eixuga i, a més, tal com es calculen ara mateix les pensions, els jubilats no deixaran de perdre poder adquisitiu en els propers anys ( un 7% menys fins al 2022 segons l'Airef). A aquest panorama se li suma la incapacitat dels partits polítics espanyols per aconseguir desencallar la reforma del sistema públic de pensions tot i que fa un any es reuneixen per abordar-la de manera "urgent". Però el que sí que ha decidit impulsar el govern és l'estalvi privat per a la jubilació. L'executiu de Mariano Rajoy ha impulsat una reforma de les regulacions dels plans de pensions privats per la via del decret llei que busca generar el marc adequat perquè els més joves comencin a fer coixí per a la jubilació més enllà del que fan a través de la cotització.

"Cal conscienciar els més joves perquè comencin a estalviar", expliquen fonts del ministeri d'Economia. Per això, l'àrea que lidera Luis de Guindos ha optat per dues vies. D'una banda, es rebaixen les comissions de gestió, com ja s'havia començat a fer el 2014, i es divideixen en tres trams en funció del tipus de risc. Cal recordar que el mercat dels plans de pensions privats estan regulats per un màxim legal de comissió de gestió. Amb la reforma, el cas dels plans a renda fixa (els més comuns) es rebaixen d'un 1,5% d'interès màxim a un 0,85%. Per als de renda fixa mixta baixen de l'1,5% d'interès fins a un 1,3%. La resta, –els de renda variable mixta, pura i fons garantits– es mantenen a l'1,5%. Segons el càlcul d'Economia, s'aconsegueix una reducció mitjana que situa el tipus màxim d'interès a l'1,25% aproximadament, com ja havia explicat el ministre Luis de Guindos.

Una reforma pensada per als joves

Es permetrà retirar els diners després de 10 anys

Però a banda de fer aquests productes més atractius augmentant-ne la seva rendibilitat, la reforma que intenta atraure més l'atenció dels joves (a partir dels 25 anys desitjablement segons el ministeri d'Economia), és la possibilitat de retirar els diners estalviats al cap de 10 anys. El ministeri d'Economia ja havia anunciat aquesta intenció però ara, amb el decret llei aprofundeix en aquesta via i se'n regula la fórmula. No es fixarà cap limitació per recuperar aquests diners; fins ara només es podien recuperar els diners en circumstàncies considerades "excepcionals", com ara una malaltia greu o ser considerat aturat de llarga durada. Durant el període de crisi econòmica també es podia sol·licitar la retirada d'aquests diners en cas d'execució hipotecària, és a dir abans d'arribar a l'extrem d'un desnonament.

Però un cop entri en vigor aquesta reforma, ja hi haurà una quantitat elevada de fons de pensions que superen els 10 anys d'antiguitat. En aquest cas, la mesura tindrà efectes retroactius a data del 31 de desembre del 2015, que és en realitat quan van començar a aplicar-se canvis en aquesta direcció. Així doncs, es podrà disposar dels diners a partir del 2025 sense limitacions. Segons fonts d'Economia, són un total de 68.000 milions d'euros els que hi ha acumulats que compleixen aquestes característiques fins a finals del 2015 i que, per tant, es podrien retirar el 2025 "massivament".

I com es tributa si es volen retirar aquests diners? Doncs no hi ha cap recàrrec extraordinari, una altra forma que el govern de Mariano Rajoy ha trobat per incentivar-ne l'ús. Continua gravant-se com a rendiment del treball. I l'últim canvi inclou la mateixa possibilitat per als plans privats vinculats a les empreses. Aquests també podran ser recuperats als deu anys si així ho pacten el treballador i la seva empresa.

Malgrat que fonts d'Economia intenten deslligar aquesta reforma de la crisi del sistema públic de la Seguretat Social i asseguren que cal que els espanyols incrementin el seu estalvi privat destinat a les jubilacions, aquest decret llei arriba quan més encallada es troba la reforma del sistema públic de pensions, que arrossega un dèficit de 17.000 milions d'euros (15.000 estructurals) i just abans que es prorroguin uns pressupostos generals de l'Estat que només contemplen un increment del 0,25% de les pensions per a l'any que ve, molt per sota del que es preveu que pugin els preus.