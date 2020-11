El govern espanyol reconeix retards en el pagament de l'atur a desocupats a partir del 12 d'agost

El retard del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) a l'hora de pagar alguns subsidis ha tornat a fer saltar les alarmes. Aquest cop, però, no entre les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), sinó entre aquelles persones desocupades i registrades com a demandants d'atur. El SEPE porta tres mesos de retard en el pagament d'algunes prestacions de persones que es van donar d'alta com a desocupats a partir del 12 d'agost a la província de Barcelona, segons ha avançat l'ACN i han confirmat a l'ARA fonts del ministeri de Treball, de qui depèn el SEPE.

Des del ministeri de Treball han reconegut a l'ARA que hi ha aturats que no han cobrat la prestació aquests mesos, si bé matisen que "per res és una situació generalitzada, sinó que es tracta de casos puntuals". Tanmateix, en un comunicat CCOO de Catalunya ha apuntat que es tracta d'una majoria de persones i que el retard podria arribar als quatre mesos.

Des del ministeri, però, reconeixen que hi ha una "gran tensió" al SEPE de la província de Barcelona, on calculen que s'ha multiplicat per set la càrrega de treball a causa de l'allau de tràmits. Un col·lapse que, a més a més, arrossega la situació de tensió i el retard viscut amb els ERTO, expedients sobre els quals l'organisme encara té pendents d'arreglar multitud d'errors de la primera onada de la pandèmia, quan un 70% dels expedients d'ERTO no entraven al sistema. El retard, a més, no només seria conseqüència de l'allau de tràmits sinó també perquè s'hauria volgut solucionar el retard registrat al principi amb els ERTO, que a diferència de les prestacions d'atur no anaven al dia.

Falten mans

Segons han assegurat a l'ARA des del ministeri de Treball, ara "s'està reforçant el SEPE" i es preveu que al llarg d'aquest mes de novembre es resolgui la situació de col·lapse. No obstant, els sindicats no són tan optimistes. CCOO ha exigit recursos "imminents" per al SEPE per fer front al coll d'ampolla en la tramitació dels expedients. Des del sindicat denuncien un dèficit en recursos i personal humà que ha portat, entre altres coses, al fet que algunes persones desocupades que es van registrar a partir del 12 d'agost no hagin cobrat l'atur. Si bé és cert que el SEPE de Barcelona ja va viure un augment de personal, de 460 a 700 treballadors, o l'habilitació d'un centre d'atenció per a aquelles persones que no poden fer els tràmits telemàticament, l'increment i el nou espai no han sigut "suficients", apunten des de CCOO, per solucionar el coll d'ampolla. Des del sindicat també han demanat un conveni entre el SEPE i el SOC que faciliti l'atenció.

Aquest és el segon incident en dos dies que afecta algun tipus de subsidi després que la pàgina web del departament de Treball tanqués aquest dilluns fruit de "l'alta demanda simultània" de sol·licituds per l'ajuda per als treballadors autònoms.