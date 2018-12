L'executiva de Huawei detinguda al Canadà, en llibertat sota fiança

Un jutge canadenc ha atorgat aquest dimarts la llibertat sota fiança a Meng Wanzhou, la directora financera de Huawei, mentre l'executiva xinesa espera la resolució de la petició d'extradició presentada per Estats Units.

El jutge del Tribunal Suprem de la Colúmbia Britànica ha determinat que Meng, de 46 anys i filla del fundador de Huawei, sigui posada en llibertat amb una fiança de 10 milions de dòlars canadencs, uns 6,6 milions d'euros.

La posada en llibertat sota fiança de Meng es produeix poques hores després que les autoritats xineses detinguessin a Michael Kovrig, un exdiplomàtic canadenc que treballa en l'actualitat a la Xina per al centre de pensament International Crisis Group.

Meng va ser arrestada per les autoritats canadenques a petició dels Estats Units el passat 1 de desembre a Vancouver quan es dirigia a Mèxic.

L'arrest ha causat una crisi diplomàtica entre el Canadà i la Xina, que havia amenaçat a Ottawa amb greus conseqüències en cas que Meng no fos posada en llibertat de forma immediata. Per la seva banda, el govern canadenc ha assenyalat que no ha interferit en les accions del sistema judicial.

Meng està acusada per les autoritats nord-americanes de frau per violar les sancions comercials imposades pels Estats Units a l'Iran, el que ha estat negat per la directiva xinesa.