Tenir èxit és fer un ‘exit’

LA DADA PER A QUI SE LA GUANYA. La tecnologia posa fàcil a les empreses captar dades de l’activitat dels usuaris. Per exemple, posant sensors de wifi en una botiga o al recinte d’un congrés es pot saber quins dels assistents d’ahir no han vingut avui i enviar-los missatges promocionals. Però si fem servir aquesta informació, probablement els inquietarem. És molt millor demanar-los si van poder veure determinada sessió i, en cas contrari, oferir-los un resum. A la sessió del Tech Spirit sobre relació entre marques i consumidor, Genís Roca recordava als emprenedors digitals que només aquestes dades generen confiança. Les capturades s’han de tractar, en el millor dels casos, només com a indicis.

TOT EL TECH SPIRIT RESUMIT EN 88 TECLES. El Pocket Piano és un teclat modular que pots fer tan ample com vulguis fins a arribar a la mida real d’un gran piano de concert, afegint-hi octaves. Es connecta per Bluetooth a qualsevol aplicació de música per a mòbil o tauleta, que és la que genera els sons. Tot i no ser de butxaca, es diu Pocket perquè te’l pots endur a tot arreu, desmuntat dins la motxilla. L’aparell encarna el Tech Spirit perquè és obra d’un músic i emprenedor d’Arenys que va trobar finançament corporatiu -un milió d’euros de la farmacèutica Grifols- i li ha encomanat el disseny industrial a un tercer -el centre tecnològic Eurecat-. I fins i tot està afectat pel coronavirus: les primeres 500 unitats del piano havien de sortir a la venda per uns 1.000 euros poc després de l’estiu, però s’endarreriran fins abans de Nadal perquè alguns components que venen de la Xina no arribaran a temps.

‘LAPSUS LINGUAE’. Les dues jornades formals del Tech Spirit a la Llotja de Mar -aquest dijous encara hi ha trobades en altres espais- van acabar amb una confusió lingüística significativa. Durant l’última sessió, a la pantalla es podia llegir l’enunciat “ ¿Cómo preparar un éxito? ”, però el que explicaven els ponents era com havien aconseguit fer un exit, que és el paraulot anglès amb què s’anomena en el ram l’operació de vendre a un inversor l’empresa que vas fundar. Per a alguns emprenedors digitals, triomfar es redueix a fer caixa. Més clar, l’aigua.