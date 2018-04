Els experts censuren el catastrofisme de Foment

“Catalunya es dirigeix cap a un llarg període de standby, sense creixement econòmic durant deu anys o més, com va passar al Japó”. “El que més em preocupa és el mitjà termini, a partir del 2020. Allà veurem el dany que s’ha produït amb el trasllat de seus socials”. “Hi ha fons internacionals que no volen invertir a Catalunya”. L’autor d’aquestes prediccions efectuades ahir a El Mundo és Joaquim Gay de Montellà, president de la patronal Foment del Treball.

Diferents economistes i institucions consultats per l’ARA han volgut analitzar aquestes paraules i el resultat és contundent. “És una predicció absolutament especulativa i sense cap fonament”, explica José García Montalvo, professor d’economia a la Universitat Pompeu Fabra. Aquest expert exposa que “un any sencer com l’octubre passat sí que seria desastrós, però no sembla que hàgim de tornar a l’octubre”.

Montalvo recorda que des del desembre ja s’ha produït una recuperació dels indicadors més afectats aleshores, que eren l’ocupació hotelera i els preus de l’habitatge de segona mà i premium. Des d’aleshores, els indicadors són molt millors, com és el cas, recorda aquest economista, del port de Barcelona. “Les últimes dades són molt bones i això seria sorprenent encara que no hagués passat res abans”. A més, destaca que “és interessant com un país sense govern està funcionant perfectament i creix més ràpid que quan sí que n’hi havia”.

En la mateixa línia, però menys contundent, s’expressa Josep Oliver, catedràtic de la UAB. “A deu anys vista és impossible preveure aquests fenòmens”, deia. L’economista afirma que no seria bo que la “incertesa del quart trimestre s’allargués”, i que “hi hauria inversions que no s’efectuarien”. “Això és el màxim que es pot dir -afegeix-, això i que per a la marca Catalunya i Barcelona això és negatiu”.

Oliver afegeix que l’escenari de deu anys sense creixement que planteja Gay de Montellà és poc creïble: “Seria una crisi d’una magnitud no esperable ara per ara”. En aquest sentit, recorda que entre el 2007 i el 2017 sí que hi ha hagut creixement, malgrat que s’ha produït una crisi “sense precedents”.

El president de la patronal Pimec, el veterà Josep González, també és crític amb Foment: “Hem fet un estudi recent i el 2017 ha sigut bo en vendes, exportació i ocupació, i les empreses creuen que el 2018 serà millor”. “L’economia va bé, cosa que no vol dir que no ens preocupi la falta de Govern”, afegeix.

Crítiques de Pimec

En declaracions a aquest diari, González afirma que desconeix per què Gay de Montellà fa un pronòstic tan catastrofista: “El que diu no ho veig per cap banda i estic convençut que no serà així”, diu, citant les dades del port i de l’aeroport del Prat. “Aquestes paraules són negatives perquè no es corresponen amb la realitat del dia a dia”, conclou.

Fonts de Foment del Treball reconeixien ahir que el president de la patronal havia fet les declaracions recollides per El Mundo però que en la mateixa entrevista va destacar que “l’economia catalana no va malament, que els indicadors són bons i que es crea ocupació”, expliquen.

El cert és que en plena crisi política, a l’octubre, Gay de Montellà ja va deixar una altra mostra de la seva visió apocalíptica del Procés: “És el caldo de cultiu, que hi hagi ruïna i gana; els moviments radicals de la història d’Europa s’han fonamentat en la pobresa i l’engany de la gent”. També va afirmar que “caldran cinc anys per tornar a la normalitat” i que amb dos anys s’havia malmès “la feina de dues generacions”. Abans de l’1-O, el president de la patronal també va aplaudir la intervenció de les finances de la Generalitat per part de l’Estat, en assegurar que era un pas “necessari”.