Les exportacions catalanes esquiven la desacceleració econòmica: creixen un 3,1% el 2019 i baten un nou rècord

Les exportacions catalanes van créixer un 3,1% el 2019 i van batre un nou rècord històric per novè any consecutiu, fins arribar als 73.853,5 milions d'euros. Les exportacions han augmentat tot i el context econòmic complicat, amb una desacceleració acusada de l'economia europea, la incertesa de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina i un Brexit que s'ha fet efectiu sense haver concretat com seran les futures relacions comercials i econòmiques amb la Unió Europea.

En aquest context, les exportacions del conjunt de l'Estat van créixer un modest 1,8% mentre les exportacions catalanes esquivaven la desacceleració i van augmentar més que el 2018, quan el creixement es va situar en l'1,1%. A més, Catalunya se situa un any més com la comunitat autònoma que aporta més al conjunt d'exportacions de l'Estat, amb un 25,5%, quatre dècimes més que el 2018.

Les dades demostren que la indústria catalana ha aguantat bé la desacceleració econòmica. I això que els països europeus, principals receptors de les exportacions catalanes, han patit més la situació econòmica complicada, amb creixements del PIB més modestos que l'espanyol. El 2019 alguns dels principals socis de l'euro van experimentar augments molt lleus de les exportacions, en línia amb l'escàs creixement econòmic. A Alemanya, per exemple, les exportacions van créixer només un 0,7%, mentre que a Itàlia l'augment va ser del 2,2%.

El 2019 les exportacions catalanes van créixer principalment a Àsia (+8,9%) i a Amèrica del Nord (+5,3%) però també a Europa (+4,5%). Per sectors, destaca el rècord de vendes del farmacèutic, amb un augment espectacular del 23,4%. Els productes químics (19.943.000 milions), els béns d'equipament (12.745.000 milions) i l'alimentació, les begudes i el tabac (10.267.000 milions) continuen sent els sectors responsables de l'èxit de les exportacions catalanes. L es importacions, però, també van créixer el 2019: un 2,5%, fins als 92.419,3 milions d'euros. El dèficit de la balança comercial catalana va continuar creixent, tot i que només un 0,1%.

Incertesa per al 2020

De cara a aquest any 2020 hi ha molta incertesa. Els experts adverteixen que el coronavirus podria tenir impacte en l'economia mundial i afectaria les exportacions, però també hi ha altres riscos, com la imposició de nous aranzels per part dels Estats Units. En el primer mes i mig de l'any alguns indicadors refermen la idea d'un alentiment econòmic general i el Fons Monetari Internacional (FMI) admet que el coronavirus podria fer "descarrilar" l'economia. "La recuperació podria descarrilar per una pujada pronunciada de la prima de risc provocada per una nova escalada de les tensions comercials o per la propagació del coronavirus", assegurava aquest dimecres la directora gerent de l'FMI, Kristalina Georgieva.