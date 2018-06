Les exportacions catalanes assoleixen un nou rècord després de créixer un 8% a l'abril

Les exportacions de Catalunya es van accelerar el mes d'abril i van créixer un 8,1% respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dijous pel ministeri d'Economia. Catalunya va exportar a l'abril per valor de 5.958 milions d'euros.

Amb les xifres de l'abril, Catalunya va disparar les seves vendes a l'estranger en els quatre primers mesos de l'any un 4,5%, fins assolir els 24.194 milions d'euros, i aconsegueix un nou rècord històric. A més, el ritme exportador s'accelera, ja que el creixement en el primer trimestre va ser del 3,3% i ara se situa més d'un punt per sobre.

En els quatre primers mesos de l'any les exportacions de Catalunya van suposar el 25,5% de totes les exportacions espanyoles. A més, el ritme de vendes a l'exterior creix més a Catalunya (4,5%) que en el conjunt de l'Estat (3,7%). Espanya va exportar del gener a l'abril per valor de 94.883 milions d'euros.

Però igual que les exportacions catalanes creixen per sobre de la mitjana espanyola, passa el mateix amb les importacions, amb la qual cosa la balança comercial catalana ha empitjorat. Catalunya del gener a l'abril va importar per valor de 29.998 milions d'euros, un 8% més que el mateix període de l'any anterior i un 28,6% de totes les importacions espanyoles.

Química i automòbil

La indústria química se situa com el sector més exportador de Catalunya, però els quatre primers mesos d'aquest any destaca l'increment exportador del sector de l'automòbil. La química va exportar del gener a l'abril per valor de 6.338 milions d'euros, un 4,7% més que el mateix període de l'any passat, i una xifra que és el 26,2% del total d'exportacions catalanes.

El sector de l'automòbil, en els quatre primers mesos, va exportar per valor de 4.359 milions d'euros, i se situa com a segon sector exportador, amb un 18% del total, però com el que més creix en vendes a l'estranger, amb un augment del 19.3%.

El tercer sector exportador català és el de béns d'equipament, amb 4.083 milions d'euros, xifra que és pràcticament un 17% del total de vendes a l'estranger entre el gener i l'abril, però ralentitzant el seu creixement, ja que només va millorar un 1,1%.

Amb aquestes xifres, el dèficit comercial de Catalunya en els quatre primers mesos de l'any es va situar en 5.804 milions d'euros, un 25,5% més que el mateix període de l'any passat. A Espanya el dèficit comercial es va situar en 9.983 milions d'euros, quasi un 20% més que fa un any, després d'incrementar les importacions fins els 104.866 milions d'euros, un 4,9% més que el mateix període de l'any passat.

Rècord a l'abril

En el mes d'abril, les exportacions catalanes han registrat un increment del 8,1% respecte al mateix mes del 2017 fins als 5.957,8 milions d'euros i també han marcat un rècord històric de la sèrie en aquest mes. Durant l'abril, les vendes a l'exterior van suposar un 25% del conjunt de l'Estat.

Per sectors, al mes d'abril destaca l'augment del 22,7% del sector de l'automòbil i el 14,1% del sector químic. Els béns d'equip també han experimentat un ascens del 8,1%.

Les importacions a Catalunya també van experimentar a l'abril un ascens del 20,9% fins als 7.584,9 milions d'euros i el dèficit comercial s'ha situat en els 1.627,1 milions d'euros, més del doble que al mateix mes del 2017.