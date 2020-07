Les exportacions repunten al maig però continuen molt per sota dels nivells del 2019

Les exportacions catalanes van caure al maig un 37,2% en comparació amb el mateix mes del 2019, tot i que van repuntar respecte a l'abril, quan van arribar als mínims dels últims deu anys per culpa de l'aturada de gran part del comerç mundial per la pandèmia del covid-19, segons dades publicades aquest dimarts per l'Idescat, l'agència d'estadística de la Generalitat.

En total, les vendes de productes catalans a l'estranger van assolir els 4.293,4 milions d'euros, un 11,2% més que a l'abril, però molt per sota dels nivells dels últims mesos del 2019. A tall d'exemple, a l'octubre les exportacions catalanes van superar els 7.000 milions.

La caiguda de les vendes es va iniciar al març, amb les primeres restriccions a la mobilitat a Europa i amb l'economia xinesa, la segona més gran del món, paralitzada per aturar la propagació del coronavirus.

Pel que fa a les importacions, van continuar la seva tendència a la baixa, però a un ritme més moderat. Al maig, les empreses catalanes van comprar béns a l'estranger per valor de 4.837,4 milions d'euros, la qual cosa representa reduccions d'un 0,7% en relació a la xifra registrada a l'abril i d'un 42,1% comparades amb el maig de l'any passat.