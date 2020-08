La facturació de sis de cada deu autònoms cau en picat per la pandèmia

Si els mesos de confinament van ser durs per als autònoms, a l'estiu la situació no ha millorat gaire. Al juny, un 89% dels treballadors per compte propi asseguraven haver vist caure la seva facturació durant l'estat d'alarma, i ara, a l'agost, aquesta proporció amb prou feines ha caigut deu punts: el 79% afirmen que ingressen menys que fa un any. Per a sis de cada deu, aquesta caiguda és del 60% o més, i un 14% directament no està ingressant res. Així ho recull el baròmetre del mes d'agost elaborat per la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), en el qual també s'indica que el 30% dels autònoms són víctimes, a més, de la morositat, sobretot procedent de pagaments pendents d'altres empreses, però en un 5% per deutes que mantenen amb ells entitats públiques.

La qüestió és que, segons denuncia la mateixa entitat, la prestació que el govern central va idear per ajudar els autònoms en aquesta situació no està quallant. No només perquè tan sols s'hagi concedit al 4% dels autònoms del país, sinó perquè són només un 5% els que l'han sol·licitat. L'ATA assenyala, en aquest sentit, que sobretot es deu al fet que els autònoms no poden acreditar el període mínim de cotització. Segons les normes publicades a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (el SEPE, l'antic INEM), la durada de la prestació va lligada als mesos cotitzats, i només s'hi tindrà accés si s'ha treballat com a mínim un any.

"El fracàs d'aquesta prestació es posa encara més de manifest al preguntar als autònoms si consideren fonamental el cobrament de qualsevol mesura de cessament d'activitat (ordinària o extraordinària) per la continuïtat del seu negoci –apunta l'informe–, ja que el 78,2% ho consideren imprescindible". El que es conclou d'aquest baròmetre, davant les ajudes actuals, és que per fer front a la falta de liquiditat es prefereix l'endeutament: el 36,2% dels autònoms han sol·licitat finançament al seu banc de referència. Ara bé, en aquest cas un 45% dels treballadors per compte propi enquestats asseguren que no han hagut de demanar finançament.

"Estem en una situació d'emergència, davant la qual llancem un SOS al govern", afirma Lorenzo Amor, president d'ATA. "Cada dia que passa es va deteriorant més l'economia de la majoria dels autònoms", afegeix. Així ho han vist, diu, en les respostes donades en el baròmetre, que "fins i tot empitjoren les dades des del mes d'abril".