La facturació dels taxis creix tot i la irrupció de les VTC

“Hi ha espai per a tots”. Aquest és un dels eslògans que més ha repetit el sector de les VTC en els anys que fa que dura la guerra entre el taxi i les aplicacions de transport com Uber i Cabify. El col·lectiu de taxistes defensa a capa i espasa que l’entrada d’aquest model significa la seva mort, però, si més no de moment, els números no apunten a aquesta conclusió. Segons dades de l’Autoritat del Transport Metropolità a les quals ha tingut accés l’ARA, la facturació mitjana bruta per hora del taxi s’ha mantingut estable, i fins i tot ha crescut fins a superar els màxims previs a la crisi des que Uber va fer la seva primera aparició a Barcelona l’any 2014.

El 2013, abans de la irrupció de les aplicacions, els ingressos bruts per hora del sector fregaven els 20 euros, mentre que el 2017 ja havien crescut fins a gairebé tocar els 25euros. És a dir, en aquests quatre anys en què el taxi ha hagut de competir amb Uber i Cabify la seva facturació ha augmentat gairebé un 25% (Uber va deixar d’operar a Barcelona de finals del 2014 al març del 2018 i Cabify ho ha fet ininterrompudament des del 2016). En canvi, el sector sí que va patir el sotrac de la crisi econòmica, quan la facturació mitjana per hora dels taxis es va desplomar des dels gairebé 25 euros del 2007 fins als 20 euros del 2013, una caiguda del 18%.

Precisament, l’impacte de l’arribada de les VTC tampoc s’aprecia en el volum de carreres que fan els taxis. Entre el 2013 i el 2015, la xifra total va augmentar prop d’un 9%, fins a fregar els 61 milions de carreres, encara que no hi ha dades dels últims tres anys, quan la presència d’Uber i Cabify als carrers de l’AMB ha sigut més important. “No ha afectat sensiblement el sector del taxi, ni de molt. La proporció d’una llicència de VTC per cada 30 de taxi és del tot restrictiva”, sosté Marcel Coderch, president de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO).

Des de l’últim petit repunt del 2012, el nombre de llicències de taxi a l’AMB pràcticament no ha variat, mentre que l’aprovació per via judicial ha provocat que les VTC ja freguin les 2.000 només a la província de Barcelona. Cal tenir en compte que fa quatre anys aquest sector amb prou feines superava les 300 llicències a la demarcació.

Com ja va explicar l’ARA, en els últims quinze anys el valor de les llicències de taxi no ha parat de créixer. A finals d’aquest juliol el preu de venda mitjà d’una llicència de taxi era de 135.052 euros, mentre que el 2003 s’intercanviaven per 41.558. Això s’explica perquè aquell any es va introduir una nova llei que liberalitzava la transmissió de les llicències de taxi, cosa que va disparar el mercat de compravenda. Tot i així, el seu valor no ha caigut des de la irrupció de les VTC.

Una cosa similar està passant amb les autoritzacions VTC, que també han disparat el seu preu. Fins no fa tant la llicència es podia aconseguir per un preu administratiu de poc més de 30 euros, però al mercat secundari ja s’estan revenent per 70.000 euros.

Divendres passat el ministeri de Foment va fer l’últim intent de pau amb els taxistes per evitar noves vagues. L’executiu de Pedro Sánchez va aprovar un decret que trasllada a les comunitats i els ajuntaments el maldecap de regular les VTC. Ho fa, però, amb una concessió al sector. Per evitar indemnitzacions econòmiques, ha deixat una moratòria de quatre anys -prorrogables a sis- en què les autonomies i els municipis encara no podran limitar l’activitat de les VTC. Ara bé, durant aquest període sí que podran modificar les condicions d’explotació, com ara els horaris o les sancions.

Coderch considera que el decret del ministeri respon a la necessitat de “calmar el taxi”, però que torna a obrir la porta al conflicte entre els dos bàndols. “No té sentit que per protegir un sector molt regulat n’igualis a l’alça un altre”, diu el president de l’organisme català de Competència. La proposta de l’ACCO és que els dos negocis tinguin una regulació més flexible i que el taxi també pugui competir en preus i horaris amb el sistema de les VTC. “Insistirem a la Generalitat que aquesta ha de ser la direcció”, afirma. Divendres el Govern va assenyalar l’Estat per la seva “ineficàcia” en la gestió del conflicte, però ara la pilota torna a ser a la seva teulada.