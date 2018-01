La falta de sòl i de producte marcarà el sector immobiliari

El sector immobiliari ha mostrat una bona salut el 2017, malgrat que la inversió total a Catalunya ha caigut entre un 12% i un 17%, en funció dels diferents càlculs de les principals consultores del sector. Però el descens entra dins de la lògica, atès que l’any anterior s’havien batut tots els rècords històrics, amb operacions de grans dimensions, com va ser la venda del centre comercial Diagonal Mar per gairebé 500 milions d’euros. Però, de cara al 2018, la incertesa política pot marcar el desenvolupament del negoci, malgrat que les opinions dels experts no coincideixen. Anna Gener, sòcia directora d’Aguirre Newman a Barcelona, assegura que la situació política “ha deixat en standby alguna operació”, però opina que si la situació s’asserena el mercat continuarà amb impuls. En canvi, Nacho Castellà, de Cat Real Estate, creu que la inversió a Barcelona “no s’ha aturat”. Aquest professional considera que pot haver-hi algú que s’ho pensi, però fins i tot hi veu una part positiva: s’obre el mercat a nous inversors que poden trobar la seva oportunitat. De fet, Castellà opina que la possible frenada de la inversió estrangera obre la porta a inversors catalans que ara no tenien oportunitats. Això sí, els experts opinen que en l’últim tram del 2017 es poden haver fet operacions amb descompte, però que si es torna a la normalitat política la situació es revertirà.

A més, l’èxit de Barcelona en l’atracció d’emprenedors i start-ups i en la implantació de centres de serveis per a grans empreses impulsa a l’alça el negoci de les oficines, en el qual ja es van veure operacions importants durant l’any passat, com l’aterratge d’Amazon i WeWork al 22@, l’acord de Colonial amb Schibsted a la mateixa zona i el trasllat de Laboratoris Esteve al segon edifici d’Iberdrola a la Zona Franca. En cartera queda, però, trobar un segon espai per repetir l’èxit del Pier 1 de Barcelona Tech City. Una operació pendent que posa en evidència un dels principals problemes de Barcelona: la falta de pisos i oficines nous i a punt de ser ocupats.

El problema afecta diversos subsectors. En oficines, la superfície disponible és poca i hi ha projectes que encara no s’han acabat de construir, com el Luxa del 22@ o el de Colonial al carrer Ciutat de Granada, que ja tenen l’ocupació compromesa. El problema encara és més greu en el sector de la logística. Els dos últims anys s’ha atret una gran inversió, amb projectes com el d’Amazon al Prat o l’entrada de Merlin Properties a Cilsa, l’empresa que explota la zona d’activitats logístiques (ZAL), amb un potent pla de desenvolupament per als pròxims anys, i les últimes inversions de Prologis a Catalunya. Els principals operadors del sector, però, es queixen de falta de sòl per poder-hi desenvolupar els projectes de qualitat que demanen els operadors del sector. Una falta de sòl que també afecta el sector residencial.

Aquest 2018, malgrat aquesta falta de sòl, les principals promotores que van sobreviure a la crisi, més les noves que han sorgit (com Neinor Homes o Via Celere), continuaran apostant pel mercat català. La venda de pisos de segona mà continuarà sent el principal motor de la compravenda residencial, però “l’obra nova no deixa de créixer des del 2013”, explica Ferran Font, director d’estudis de Pisos.com. A la falta de producte nou s’hi suma un problema més important: la dificultat d’accés a l’habitatge, que possiblement el 2018 es mantindrà i, fins i tot, pot agreujar-se. Una dificultat que va lligada a la profunda crisi dels últims anys.

La millora de l’economia general i, especialment, dels nivells d’ocupació hauria de facilitar l’accés a l’habitatge de tota una generació que no ha tingut l’oportunitat d’accedir-hi, però l’increment constant dels preus dels pisos a Barcelona -els més cars d’Espanya- per sobre del que augmenten els sous i el possible encariment de les hipoteques -els tipus ja anticipen tensions, segons el professor José García Montalvo- faran de contrapès a la millora econòmica. Pel que fa al mercat de lloguer, el 2018 es podria consolidar la frenada de preus que ja s’ha vist a Barcelona el 2017, però amb un efecte taca d’oli que traslladarà l’encariment a les ciutats de l’àrea metropolitana, segons explica Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat.