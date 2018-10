La farmacèutica Esteve anuncia un ERO per a 103 persones

Males notícies per al Grup Esteve. La farmacèutica familiar catalana ha anunciat aquest dimarts un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà 103 treballadors, que suposen el 7% de la plantilla.

La retallada es portarà a terme a Esteve Pharmaceuticals, societat que concentra l'activitat farmacèutica del grup, i afectarà íntegrament Espanya. L'àrea de farmàcia és una de les tres on opera Esteve, també present en el camp de la química i els genèrics.

En un comunicat, la companyia detalla les raons per les quals s'ha pres la "difícil" decisió: "El limitat creixement del mercat farmacèutic espanyol, l'exigència d'una elevada inversió per continuar amb el desenvolupament dels productes actualment en fases clíniques o l'impacte en la filial americana dels retards en l'autorització de nous productes per part de la FDA han erosionat els marges operatius de l'empresa de forma rellevant".

L'empresa ja ha iniciat les negociacions amb els representats dels treballadors per arribar a un acord sobre les condicions d'aquest ERO. Segons explica Esteve, aquesta retallada de llocs de feina anirà acompanyada d'un nou full de ruta basat en el desenvolupament i la comercialització de nous productes.

Aquests problemes ja s'intuïen el passat mes de novembre, quan Staffan Schüberg va substituir Albert Esteve com a primer executiu del grup. D'aquesta manera, Esteve professionalitzava la seva gestió, mentre que Albert Esteve passava a la presidència no executiva del grup.

Els laboratoris catalans, fundats el 1929 i que mantenen la seva seu a Barcelona, donen feina a més de 2.600 persones.