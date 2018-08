Un 10% de les feines, en risc per la robotització

La introducció de la tecnologia als llocs de treball és una realitat que ja fa anys que funciona en la gran majoria de sectors laborals. Tot i això, la consultora Oliver Wyman publica ara un informe en què estima que el 45% de les feines podrien acabar automatitzant-se. No només això, sinó que, d’acord amb els càlculs que recull aquest últim estudi, un 10% dels llocs de treball tenen el risc de desaparèixer a causa dels processos de digitalització i robotització.

Així i tot, l’anàlisi de l’assessoria empresarial deixa cert marge per a l’optimisme. I és que afirmen que l’automatització comportarà que les empreses hagin d’adaptar-se a la revolució digital i redefinir la capacitat laboral. Una fita que, creuen, només es podrà assolir de la mà de les habilitats humanes.

Marcar la diferència

Oliver Wyman considera que els rols laborals estan canviant i, per tant, els treballadors també hauran d’evolucionar. No per adaptar-se a la tecnologia, sinó per dissenyar els avenços informàtics en funció dels empleats. En aquest sentit, el document explica que, malgrat que les capacitats tècniques de les empreses es convertiran el mitjà per competir unes amb les altres, les habilitats humanes seran el tret diferencial.

No obstant això, la consultora també reconeix que per aconseguir uns resultats òptims en la fusió entre digitalització i mà d’obra tradicional els assalariats hauran d’assumir tres requisits imprescindibles: el dinamisme, la devoció pel client i els dots de comportament. Respecte de les empreses, l’assessora els exigeix esforços en la gestió dels costos, la formació d’organitzacions cada vegada més horitzontals i, per últim, la inclusió de diverses generacions dins d’un mateix ecosistema laboral.

L’informe conclou que, si s’assoleixen aquestes demandes, companyies i treballadors obtindran més eficiència en les despeses i més flexibilitat laboral.