Ferrer ven la seva divisió de genèrics a l'índia Hetero

La farmacèutica catalana Ferrer ha venut Tarbis Farma, la seva divisió de medicaments genèrics, a Amarox Limited, filial europea d'Hetero, una de les principals companyies de genèrics de l'Índia, per un import que no s'ha fet públic. En un comunicat, els laboratoris amb seu a Barcelona han emmarcat aquesta operació en el seu pla estratègic, que té per objectiu enfocar-se més en el mercat de productes farmacèutics de marca, el seu negoci prioritari.

Com ja va avançar l'ARA, Ferrer està immersa en un moment de relleus a la direcció i reorientació de l’estratègia per mirar de remuntar els seus resultats. D'aquesta manera, Tarbis proporcionarà a Amarox la infraestructura comercial requerida, la cartera de productes, la mà d'obra i una bona entrada en el sector de genèrics a Espanya, i li permetrà enfortir-se i penetrar en profunditat en el mercat europeu.

El conseller delegat de Ferrer, Mario Rovirosa, ha assegurat que l'objectiu de la companyia sempre ha sigut garantir la viabilitat futura de Tarbis i de les persones vinculades a la firma: "Estem segurs que la marca s'enfortirà amb l'aposta internacional que està fent Hetero pel mercat dels genèrics".

Per la seva banda, el director executiu d'Hetero Labs Limited, A.V. Narasa Reddy, ha afirmat que l'adquisició "encaixa molt bé amb l'estratègia de creixement d'Hetero a la Unió Europea, la qual cosa dona a Amarox una plataforma per arribar als clients de manera sòlida amb la cartera actual de Tarbis i la cartera de productes d'Hetero".

Hetero, amb una trajectòria de més de 25 anys en la indústria farmacèutica, és el principal productor mundial de medicaments antiretrovirals, disposa de 36 instal·lacions productives, més de 300 productes i té presència en 126 països.