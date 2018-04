La roba interior d’ES Collection fa el salt a la Xina

La firma catalana de moda íntima i banyadors ES Collection ultima el seu desembarcament a la Xina. La companyia, dirigida per Eduard Suñer i Joan Busquets, obrirà mercat al gegant asiàtic aquest 2018, tant amb botigues físiques com a través del canal online. “És la nostra aposta per a aquest any, i hem dedicat molts esforços per dissenyar el pla d’expansió”, avança Suñer a l’ARA.

Aquesta marca catalana, amb seu al Poblenou de Barcelona -on té bona part de la producció-, ja està present a l’Àsia amb punts de venda a Hong Kong i Taiwan. “Ara ens hem posat un termini màxim de tres anys per fer una estratègia forta a la Xina i consolidar-nos també allà”, detalla Suñer. Per aconseguir-ho la companyia ha incorporat dues persones noves, que treballaran únicament amb aquest objectiu, als departaments de comunicació i vendes.

ES Collection ha previst inicialment l’entrada a través de les botigues multimarca i les grans plataformes online, que és on els consumidors xinesos compren la majoria dels productes europeus, segons Suñer. “Hem fet molts estudis de mercat i viatges, i hem treballat a fons el pla d’expansió per definir exactament aquesta estratègia”, afirma.

Aquesta expansió és la més gran que ha plantejat la companyia després de la seva consolidació a Europa. Tot i això, la marca, que exporta el 95% de la seva producció, remarca que no han deixat d’invertir en R+D ni en producte. L’any passat, de fet, la firma va ampliar el seu públic, fins ara masculí, i va llançar la seva primera línia de dona. Ara amb l’expansió asiàtica volen seguir sumant clients: “El nostre comprador és sobretot internacional. El mercat intern està força estancat i el consumidor de la nostra marca és estranger fins i tot en les vendes que es fan a la Península. Són turistes”, explica Suñer.

Previsions econòmiques positives

Tot i que ES Collection encara no ha presentat els resultats del 2017, Suñer avança que són positius, en línia amb l’any passat. El 2016 la companyia va facturar 7,7 milions d’euros, un 24% més que l’any anterior. Suñer admet que les vendes a Catalunya van caure després de l’1-O, per la davallada del turisme, però assegura que l’impacte en els resultats totals és “insignificant”.