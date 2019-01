Foment ultima la reincorporació de Cecot en "setmanes"

Les festes de Nadal no han aturat les converses entre les organitzacions empresarials catalanes perquè la vallesana Cecot torni a formar part de Foment del Treball. El president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, ha explicat aquest dimarts que les dues entitats s'han reunit en dues ocasions per ultimar la reincorporació de Cecot.

Foment del Treball i Cecot estan buscant la "fórmula jurídica" per completar aquest procés, que es podria tancar en "setmanes", segons ha dit Sánchez Llibre. Tot i així, la reincorporació de Cecot es faria sota el mateix estatus que tenia l'organització empresarial del Vallès quan va ser expulsada de Foment el febrer de l'any passat.

Cecot va quedar suspesa com a soci col·lectiu de Foment mentre l'anterior president, Joaquim Gay de Montellà, estigués al capdavant de la patronal catalana de les grans empreses. L'origen del conflicte ve de lluny i els motius oficials de Foment van ser que Cecot va havia sobrepassat les seves competències a nivell territorial. Amb l'arribada de Josep Sánchez Llibre, per tant, un dels primers objectius va ser aixecar la suspensió de l'organització vallesana.

L'altre conflicte entre patronals que encara està encallat és el de la representativitat. Pimec i Foment estan enfrontades perquè actualment la segona té més pes que la primera en el repartiment que decideix quants diners públics toquen a cadascuna. Concretament, Foment del Treball en té el 60%, al qual cal sumar un 15% addicional de Fepime, mentre que el 25% restant és per a Pimec.

Ara les entitats han d'arribar a un acord i en cas contrari la Generalitat haurà de fer un recompte per decidir quina és la representativitat real. "No hi ha un acord encara, però no perdo l'esperança que hi puguem arribar en les pròximes setmanes", ha admès Sánchez Llibre.

El president de Foment del Treball també ha fet una valoració de la situació política i l'aprovació dels pressupostos tant a Catalunya com a Espanya. "També reivindiquem que siguin uns pressupostos socials, però han d'estimular la inversió i generar confiança entre els empresaris", ha demanat Llibre. En aquest sentit, ha deixat clar que la patronal no donarà "un xec en blanc" a la Generalitat sobre el contingut dels comptes per al 2019.