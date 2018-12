Un francès paga 10 M€ per una casa a Cadaqués

Un ciutadà francès ha pagat 10 milions d'euros per una casa a tocar del Parc Nacional del Cap de Creus, a Cadaqués, segons ha informat aquest dimarts Engel & Völkers, la immobiliària que ha intermediat en aquesta transacció, la de preu més alt de què es té coneixement fins ara a la zona.

La casa va ser construïda el 1985 per a un oscaritzat guionista de Hollywood. L'any 2000 la seva vídua la va posar a la venda, però no va aconseguir tancar l'operació fins al 2017, quan va comprar la casa un ciutadà francès. Ara aquest l'ha venut a un altre francès que, en la primera venda, ja s'havia interessat per la propietat però va decidir buscar-ne d'altres, sense èxit, per la qual cosa ha retornat a la seva primera opció i, després d'una negociació, ha aconseguit comprar-la.

El preu de 10 milions d'euros suposa fixar en 15.000 euros el preu del metre quadrat, molt per sobre del preu mitjà a la zona, que és de 10.000 euros. La casa està en un terreny de més de 15.000 metres quadrats, amb jardí, una casa de 525 metres quadrats de superfície i un segon edifici de 125 metres quadrats, sis places d'aparcament, piscina, dipòsit d'aigua propi i heliport.